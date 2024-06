Karin Barreiro enviada a la hoguera sin medir consecuencias

Tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en Durán, medios digitales de farándula comenzaron a especular con que la presentadora Karin Barreiro, de 'BLN', estaba involucrada en el mismo. Además que se encontraba detenida, y se convirtieron en sus jueces y verdugos. Se habla con mucha ligereza, pero hay que tener prudencia, sobre todo en un caso en el que hay una niña fallecida. Las autoridades son las que deben investigar antes de determinar responsables. Hay que seguir un proceso.

Por ello, su compañero Carlos José Matamoros tomó la palabra en la emisión del lunes. “Su ausencia no tiene nada que ver con lo que se está hablando, sino por temas de salud. Ella le pidió permiso a la producción la semana anterior. La información que se ha dado es irresponsable porque ninguno de ellos tiene la verdad de lo que está ocurriendo. Por el respeto y cariño que le tenemos a nuestra compañera, será ella la que aclare esas dudas. La información se debe manejar con pinzas, sobre todo cuando se trata de algo tan delicado”. Lo que se conoció es que ella espera un bebé y esa era la razón del permiso.

Para la presentadora Soraya Guerrero, “la responsabilidad a la hora de compartir o transmitir una información hace rato no existe, con mucha facilidad juzgan, condenan sin ningún aval de lo que exponen. El sensacionalismo con el que todos se lanzan por tener una ‘primicia’ no les permite ver las consecuencias del daño que se puede causar. Una cosa es opinar de aquello que guste o no; otra es aseverar algo que luego no se tiene cómo respaldar. Todos en redes nos volvimos reporteros y muchos creen ser incluso dueños de la verdad. Son irresponsables sin control”.

Según el comunicador Stalyn Ramos, “un tema tan delicado debe ser tratado con respeto, tino y profesionalismo. Sin embargo, por más que los comunicadores se esperen para hablar, los cibernautas deben también calmar sus dedos al momento de emitir un comentario en redes sociales. Esclarecer el caso y determinar culpables es cuestión de la justicia. No podemos enviar a la hoguera a alguien simplemente porque se presume o se supone que es culpable de algún acto que ha conmocionado a la opinión pública”.

El periodista Carlos Pinto dice que “el manejo de redes ahora se ha vuelto incontrolable, cada quien opina, o mejor dicho destruye al publicar una información que no está verificada. Ahora hay muchos ‘opinólogos’ que se hacen pasar como periodistas. Han dejado la ética a un lado. Pero los seguidores con criterio formado deben seguir a fuentes con credibilidad y transparencia; no alimentar de manera incorrecta información que solo busca vender, conseguir ‘likes’, sin pensar en el daño que pueden causar, ya sea moral o psicológico. Debería incluso haber alguna ley para poder estabilizar el mal manejo de redes”.

Carolina Jaume sabe cómo generar. El sábado 1 de junio en el reinado de Machala en el que compartió con Eduardo Andrade no dejó nada a la imaginación de los caballeros con el atuendo que lució. Un vestido negro en el que se le veía la prenda interior y más... Según expertos no era el indicado para la ocasión. Por ello fue muy criticada. Sin embargo como jueza de 'BLN', la noche del lunes apareció tapada. El público le gritó “Poca ropa, poca ropa”. Todo es un show y hace lo que sea por generar, no da puntada sin dedal.

