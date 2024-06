Alfonso Espinosa de los Monteros, molesto porque dan mal uso a su imagen

Alfonso Espinosa de los Monteros está molesto, y razones no le faltan, porque después de haber cuidado siempre su imagen, gente inescrupulosa está haciendo mal uso de esta, anunciando productos médicos de dudosa calidad.

“Reproducen mi voz, mi cara y gestos. Solo dejan un link. Lo mismo le hacen al doctor Marco Albuja. Pido que desmientan aquello, le toman el pelo al público. He conversado con abogados, pero es complicado saber cuál es la raíz”.

Tras su salida de Ecuavisa, al reconocido comunicador se lo ha visto en dos publicidades. “Estoy haciendo publicidad, pero con marcas de prestigio. Ya mismo saldrá una. Es mi imagen y no puedo recomendar lo que sea. He rechazado ofertas porque son marcas poco acreditadas, no son confiables. Solo he hecho tres. Mi familia me mandó la promoción que están sacando de esos productos y lo bien que la han hecho para engañar. Muchos pensarán que yo estoy en eso, no es así, es un engaño”.

El festejo de Marco Tapia

​

Aunque Eduardo Andrade siempre comparte con Marco Tapia en el cumpleaños del asesor de imagen, en esta ocasión no pudo ir por motivos de trabajo. Además el presentador es el modelo de las chaquetas que confecciona. Marco festejó con amigos, como María del Mar Proaño, Jimmy Jairala y Carla Tacle, familiares y sus pupilos, Ariel Bravo y Antonio Borja. Son 58 años bien vividos. Este mes tiene previsto viajar a México, donde está considerando echar raíces. Allá hay mucho movimiento de reinados, su fuerte. En ese país se desarrollará el Miss Universo en septiembre.

El esposo de Luzmila organizó reunión

Luzmila Redes

La expresentadora del recordado programa 'Chispazos', Luzmila Nicolalde, mantiene una bonita relación con el suizo Heinz Baumann, con quien compartió en una reunión por su cumpleaños, el 1 de junio. Él no olvidó ningún detalle, así que la torta no faltó. No fue el único, también acudieron familiares y amigos. La pareja se casó en Suiza en 2007, mientras ella estaba de vacaciones. Fue en el registro civil de Visp. La semana anterior, Luzmila compartió con excompañeros de TC en el festejo por los 55 años de esa empresa que organizó la revista 'De casa en casa'.

