Kachafa: "Me gustaría experimentar con el doblaje de voces"

El creador de contenido Kachafa, conocido por iniciar su carrera artística haciendo beatbox y realizando imitaciones de voces en los buses de Guayaquil, está de vuelta en Ecuavisa. Ahora, se suma al elenco de la telenovela ‘Los García’. Su debut en ese canal se dio el año pasado cuando participó en el reality de convivencia Desafío a la Fama. Tras su salida del programa, Kachafa se comprometió a construir su carrera basándose en el esfuerzo y el talento, evitando caer en polémicas o romances con celebridades del espectáculo.

'Los García': ¿Cuándo se estrena la nueva novela de Ecuavisa? Leer más

Le contó a EXPRESO que está "muy contento" con las oportunidades que se le están presentando y que se mantiene con los pies en la tierra. Tiene claro que el presente hay que aprovecharlo, disfrutarlo y seguir trabajando para lo que venga en el futuro, "porque uno nunca sabe".

- ¿Te seduce la idea de ser actor a largo plazo?

Me encanta el arte en todas sus formas. Aunque me interesa la actuación y me gustaría aprender más, te soy honesto: me gustaría experimentar en otro ámbito artístico, el doblaje de voces. No voy a negarlo, es uno de mis sueños. Pero si Dios quiere que siga en la actuación, lo acepto. No le hago feo a nada, especialmente si es trabajo y me aporta en la vida.

- Pese a haber estado en un reality de convivencia, parece que no te gusta la polémica. ¿Es cierto?

No me gusta la polémica, sinceramente. Me propuse algo y lo he mantenido. Hoy en día, la polémica está por todas partes, sobre todo en la vida privada de los que estamos en este mundo, y yo decidí que no quiero eso. Mi vida es privada y familiar, especialmente en temas de relaciones.

- ¿Entonces no compartirás detalles de tus parejas?

Exponer una relación abre la puerta a la manipulación y a los enredos. Aunque no la expongas, siempre habrá comentarios, pero prefiero hacerme el ciego y dejarlos pasar. No me aporta nada. Prefiero concentrarme en mi trabajo, porque quiero que la gente conozca a Kachafa por su talento, por hacer bien las cosas, y no por ser el novio de tal o por pelearse.

'En contacto': La directora se fue a vivir a Estados Unidos Leer más

- ¿Quieres demostrar que se puede estar en el mundo del espectáculo ecuatoriano sin polémicas?

Totalmente. Ese es mi objetivo y espero cumplirlo. Estoy firme en mi decisión.

- ¿Quieres seguir los pasos de Don Day o parecerte a él?

Más que seguir sus pasos, creo que hay una admiración por su trabajo, y se lo he dicho. Él sabe aprovechar las oportunidades. Quiero mucho a Diego y lo admiro por todo lo que ha conseguido, especialmente su trabajo con Los Pequeños Actores, que es digno de aplauso. Quiero encontrar mi propio proyecto. Lo tengo en mente, pero aún lo estoy puliendo; es algo social.

- ¿Qué le dirías a ese Kachafa que hacía beatbox en los buses de Guayaquil?

A ese Kachafa siempre le diré lo mismo, porque ya se lo he dicho: Lo estás haciendo bien, tienes disciplina y ganas. No te desenfoques, por más que existan tentaciones en el camino, porque lo disfrutarás en el futuro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ