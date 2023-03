La actriz estadounidense Justine Bateman, de 57 años, ha recibido críticas y ‘odio’ por cómo lleva el paso de los años.

Ella cuenta al medio 60 Minutes Australia que las críticas en las redes sociales tienen su origen desde que cumplió cuatro décadas de vida. Desde ahí la incitan a ponerse bótox o someterse a cirugías estéticas.

Sin embargo, ella prefiere envejecer de manera natural.

En diálogo con la publicación, la artista, quien se hizo famosa por personificar a Mallory Keaton en la serie de los 80 Lazos de familia, protagonizada por un joveciton Michael J. Fox y que se vio en Ecuavisa, manifestó respecto a los comentarios que “simplemente me importa una mier... Creo que me veo genial. Creo que mi cara representa quién soy. Me gusta”.