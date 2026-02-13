Julieta Venegas y Natalia Lafourcade cantan juntas luego de 17 años

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade vuelven a unir sus voces después de 17 años. Las dos figuras esenciales de la música latinoamericana presentan Tengo que contarte, un tema que marca su esperado reencuentro artístico y que forma parte del nuevo álbum de Venegas, Norteña, un proyecto profundamente vinculado a sus raíces en Tijuana.

Un dueto en clave de regional mexicano

La canción representa una exploración sonora dentro del regional mexicano, género que en los últimos años ha conectado con nuevas generaciones de artistas y audiencias. En Tengo Que Contarte, Venegas y Lafourcade construyen un diálogo íntimo entre dos amigas: una atraviesa un momento de tristeza y dudas; la otra la sostiene desde la experiencia, la empatía y la promesa de compañía.

“Una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido. Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir”, explicó Julieta Venegas en un comunicado oficial.

El resultado es una pieza cálida, con espíritu de cantina y conversación honesta, donde ambas artistas encuentran un punto de equilibrio entre sensibilidad y madurez interpretativa.

Norteña: un homenaje a Tijuana

El sencillo se desprende de Norteña, el nuevo álbum de Julieta Venegas, concebido como un homenaje a su origen en Tijuana. La cantautora ha señalado que su identidad artística está atravesada por haber crecido en la frontera norte de México, un espacio de cruces culturales que definió su manera de pensar y hacer música.

Natalia Lafourcade se convierte en madre a los 41 años Leer más

“En el norte de México, en Tijuana, Baja California, está mi origen. Ahí me construí y de ahí viene mi manera no solo de pensar, sino también de hacer música”, compartió en redes sociales.

El proyecto apuesta por reconectar con sonidos tradicionales desde una mirada contemporánea, reafirmando la capacidad de Venegas para reinventarse sin perder coherencia.

Una amistad musical de largo recorrido

Esta no es la primera vez que ambas colaboran. En 2009 participaron juntas en Hu hu hu, tema incluido en el álbum homónimo de Lafourcade. Aquella etapa exploraba un pop experimental distinto al enfoque folclórico que la cantante veracruzana desarrollaría más adelante.

A lo largo de los años también han coincidido en escenarios emblemáticos, como cuando interpretaron Si tú no estás en el Auditorio Nacional, combinando acordeón y ukulele en una presentación celebrada por el público.

RELACIONADAS Ivy Queen y Julieta Venegas juntas como mentoras en un programa de Liderazgo

El nuevo dueto confirma no solo la vigencia de ambas, sino la naturalidad con la que sus trayectorias han evolucionado en paralelo. Ganadoras de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Venegas y Lafourcade son consideradas dos de las exponentes más influyentes de México y de la música en español.

“Estoy feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia Lafourcade. Es alguien a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro y de cariño”, expresó Venegas.

Giras internacionales en 2026

Latin Grammy 2025: Lista completa de ganadores y momentos destacados de la gala Leer más

El lanzamiento de Tengo que contarte coincide con una nueva etapa en vivo para ambas artistas. Julieta Venegas iniciará el tour Norteña, que arrancará en Tijuana y recorrerá distintas ciudades de México entre mayo y junio de 2026.

Natalia Lafourcade, por su parte, retomará la gira Cancionera, que había puesto en pausa temporal por su maternidad. La cantante comenzará presentaciones en mayo por Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador, antes de continuar por Estados Unidos y Canadá.

“Estoy emocionada porque volvemos a los escenarios. Pero ya en otra etapa de mi vida. Me estoy despidiendo de un ciclo que termina para iniciar algo nuevo”, aseguró en una entrevista reciente.

El reencuentro en Tengo que contarte suma una muy importante colaboración a sus carreras. Pero ellas y sus fans lo ven como algo más, es el símbolo de una conversación artística madura, honesta y profundamente mexicana.

Diecisiete años después, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade demuestran que su conexión creativa sigue intacta y que su música continúa dialogando con nuevas generaciones sin perder identidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!