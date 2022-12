Juan Fernando Velasco, músico, compositor y político, tiene a lo largo de su carrera varias de las canciones que constituyen los éxitos más importantes de la música ecuatoriana. En este 2022 presentó un nuevo trabajo discográfico que recoge varios de sus mejores temas e invitó a artistas internacionales a poner su toque especial. Así nace 'Popular', un álbum de ocho temas que tiene como principal single Nuestro juramento.

El pasillo siempre ha hecho parte de la historia de Juanfer, pero es la primera vez que el tema se suma a su repertorio, cantado a dúo con el colombiano Alzate.

En esta entrevista el quiteño detalla cómo se creó este proyecto y su vínculo con los otros artistas, que ahora hacen suya una parte de su discografía. Entre los participantes están Silvestre Dangond, Pipe Bueno, Marbelle, Ana Bárbara, Espinoza Paz, Arelys Henao, Jessi Uribe y Paola Jara.

Ecuador está conectado con su música desde hace más de 25 años y usted tiene éxitos que forman parte del soundtrack del país. ¿Cómo recibe este hecho para su carrera?

He tenido la suerte de contar con el cariño de la gente durante toda mi carrera, además de tener la bendición de lograr cosas en el exterior, ya que siempre para mí fue un desafío ser primero profeta en mi tierra. Lo hemos logrado. Con mi equipo trabajamos con proyectos relacionados con mi país, con discos de pasillos, con una perspectiva muy ecuatoriana. Ahora, este nuevo álbum está generando mucha bulla internacionalmente. En algunos países donde ya ha sonado el álbum, las canciones se han ido ubicando en los primeros lugares. El tema que grabamos con Alzate, que es esta nueva versión de Nuestro juramento, es número uno en los listados de las radios colombianas.

Tiene dos álbumes dedicados al pasillo, pero hay artistas locales que consideran a este género intocable. ¿Qué opina de ser purista con este género?

Yo estoy del lado del arte. Y el arte es disruptivo, el arte es cambiante, el arte es desafiante. Qué aburrimiento que el arte sea estático y que esté anclado siempre a estructuras predeterminadas. Perdería su esencia. El arte es el reflejo del espíritu humano y este siempre va mutando. Así como para nuestros abuelos era absolutamente incomprensible (la música que vino después), para nuestros padres e igual para nosotros será incomprensible lo que les guste a nuestros hijos. El arte responde a esa necesidad de estética, a esa exploración. Yo lo que hago es ser respetuoso de las opiniones. Al género hay que tratarlo como tú lo sientas, como a ti te parezca. El pasillo es propiedad de todos los ecuatorianos.

Entonces, no hay límites…

Sí los hay. Uno puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que hay que hacerlo con honestidad y con la clara conciencia de que después te va a tocar defender ese producto. Si yo hoy te traigo un disco en el que hago puro reguetón y canto tratando de parecerme a Bad Bunny... bueno, después me va a tocar subir a un escenario y tratar de defender eso con la gente que me sigue. ¡Pero a ver cómo me va! Entonces, eso es un poco el límite entre lo que uno se imagina y hasta dónde puede llegar.

¿Cómo se dio la selección de estas canciones?

Popular es un álbum que, a diferencia de los anteriores, está pensado más en un público internacional. La música popular es el corazón del disco. Los artistas invitados son básicamente colombianos y dos mexicanos. Está Jessi Uribe, Paola Jara, Alzate, Arelis Henao, Pipe Bueno y Silvestre Dangond. Como en todos mis proyectos, siempre busco vincularme con mi país, por eso ahora sumé Nuestro juramento.

¿Cuál fue su último gran juramento?

¡Qué buena pregunta! A mí, la verdad, no me gusta jurar. Me parece que es restarles valor a las palabras, y estas ya tienen suficiente importancia. Si yo me comprometo a algo, ya está, no necesito jurarte.

¿Popular en el escenario o en las urnas?

El disco se llama 'Popular'. ¿Participar en la política baja o sube la popularidad de quienes intervienen en ella?

Siempre hay que tomar alguna postura política. El que no lo haga, no va a sentirse nunca identificado. Es un riesgo en la vida luchar por los ideales, lo que yo he hecho. El ser presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador me llevó inevitablemente a las situaciones y a los puestos a los cuales accedí. Y yo siento que es como una responsabilidad social, en la que uno tiene que buscar el bien común más allá del bien personal. Nunca fue una búsqueda para ganar más público o para ganar dinero o para ganar poder. Era devolverle a este país lo que a mí me ha dado. Pero es siempre la peor alternativa. O sea te lo dirán todos, cualquier mánager y disquera: ante la pregunta “¿qué te parece si doy una opinión sobre tal o cual tema”, la respuesta es “no lo hagas, no hables de política, no hables de fútbol, no hables de religión”. Esas son las tres condiciones en Ecuador que uno tiene que tener para no hacerle daño a ese público que te sigue.