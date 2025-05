Joselyn Encalada: De chica reality a presentadora de noticias

Antes, los presentadores de noticias eran la imagen de un canal y, sobre todo, del informativo. Alfonso Espinosa de los Monteros, Tania Tinoco, Teresa Arboleda, Rocío Cedeño, Jorge Ramos... fueron imagen de los medios de comunicación en los que laboraron. Ni el cabello se podían cortar o ponerse lentes (sino los usaban) sin la autorización de sus respectivos jefes. Mucho menos podían aparecer en publicidades, porque todo aquello les restaba credibilidad.

Sin embargo, ahora una chica reality, Joselyn Encalada, se convirtió en presentadora de noticias de OromarTV. Aunque está acostumbrada a las cámaras y puede tener facilidad para conectar con los televidentes, no goza de la experiencia o preparación que exige un noticiero (como leer lo que dice el teleprónter) y puede tener complicaciones para manejar situaciones imprevistas.

Pero, sobre todo, la credibilidad es importante, hay que creer en lo que dice. Joselyn ha protagonizado más de un escándalo en BLN. Tiene las ganas, pero le costará sacarse esa imagen y que se le crea.

La Puchy: "No vale ni la carrera de taxi"

Carlos José Matamoros anunció matrimonio con Diana Carrera y luego dijo que ya no iba más la relación. Después surgieron dimes y diretes con su expareja, La Puchy. El presentador aseguró que ha enviado a recoger sus cosas de su casa, pero ella no ha querido dárselas.

La Puchy no se mordió la lengua e hizo fuertes comentarios en redes sociales: “Lo recogí en mi casa cuando no tenía trabajo. Yo no soy la que anda de circo en circo a los 50 años, destruyendo mujeres en cada relación que tiene. Que yo sepa nunca cobré ni pasé factura por la prótesis que perdí luego de los golpes. Manda a ver tus cosas, no voy a gastar ni un dólar más. No vale ni la carrera de taxi. Vive sirviéndose y abusando de toda buena mujer que se cruza en su camino y que se enamora. Mi único error fue haberme enamorado”.

La Puchy ya se cansó que Carlos José la mencione. Cuando se le consultó al presentador sobre estas declaraciones y acusaciones, lo único que respondió fue: “¡Qué pereza!”.

El Cuy de extra

Aunque Mauricio Altamirano vive en Estados Unidos y está dedicado a la estética (arreglo de uñas), mantiene las ganas de volver a la TV, así que se lanzó a tocar las puertas de Telemundo. Esa cadena graba Velvet, el nuevo imperio, que se acaba de estrenar.

Aparecerá como extra (en la grabación de un desfile en el capítulo 39 con Danilo Carrera, Carlos Ponce, Jorge Aravena y Elizabeth Gutiérrez) por primera vez. Sigue tratando de robar cámara. En la foto con Elizabeth, la madre de los hijos de William Levy.

