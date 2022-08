En Instagram, en YouTube y en otras plataformas digitales lo verá hablando de sus múltiples facetas. Y aunque su trabajo como auxiliar de vuelo para una conocida aerolínea le permite conocer infinidad de lugares, José Ramos Fit siempre pone en primer lugar a su natal República Dominicana.

“Nunca dejo atrás mis raíces y eso está presente en mis ritmos del latino caliente que soy y ejecuto mientras vuelo en los aviones”, dice a EXPRESIONES el aeromozo radicado en Miami, quien puede bailar con maestría desde merengue y bachata hasta salsa y pop urbano. Enfatiza que su objetivo es enamorar con sus sensuales pasos de baile sin importar el género, la edad o la condición social.

El influencer de 35 años y con 491.000 seguidores en Instagram, que conoce ciudades como Quito y Guayaquil, tiene una licenciatura en Ciencias Aplicadas. Entre sus otras pasiones también destaca el modelaje y la cocina nutricional.

José Ramos, quien conoce Ecuador, se siente orgulloso de sus raíces dominicanas. Cortesía

Ha participado también en videos musicales y en la promoción de productos de reconocidas marcas haciendo gala de su buen estado físico.

“Soy el mismo, siempre. No importa si estoy en una cabina de avión, en el gimnasio, en mi casa, en las ciudades que visito. Me entusiasmo con cada comentario que leo y complazco a mis fans bailando con el ritmo que me soliciten, yo bailo lo que sea (risas)”.

Se considera una persona perseverante, con objetivos claros, a los que siempre inyecta alegría y optimismo. “Me encanta practicar todo tipo de deportes, alzo pesas e impulso la sana alimentación. Esa es mi manera de influir en los demás”.

Desea que sus followers imiten su estilo de vida y tengan un alma noble como la suya. “Sueño con dejar en la tierra un legado de lucha y superación, valores que debe tener cualquier ser humano”.