Jorge Campozano: “Yo soy el más barriobajero del mundo”
El creador e intérprete de Hermelinda Dior dice que su personalidad transita entre lo popular y aristocrático
Jorge Campozano (33) se define como actor, creador de contenido y director escénico. En televisión ha participado en producciones como Los hijos de Don Juan, Tres familias, Sharon, La Hechicera y Los de al lado. Aunque disfruta actuar tanto en drama como en comedia, en redes sociales se ha inclinado por el humor, donde ha logrado conectar de forma masiva con el público.
Su personaje más reciente y uno de los más exitosos en plataformas digitales es Hermelinda Dior, una particular instructora que, a su muy personal estilo, imparte consejos de etiqueta, elegancia y comportamiento distinguido, siempre con un toque irónico y popular.
Actualmente continúa como participante de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Teleamazonas. En el plano personal, mantiene una relación sentimental desde hace siete años con Amir Burgos.
Su personaje Hermelinda Dior es muy seguido en redes sociales. ¿Por qué cree que tiene tanto éxito?
La gente se siente identificada con los dos mundos: el sibarita y el barriobajero. Se aprende de forma chistosa. Había visto videos de etiqueta y buenos modales y se me ocurrió llevarlos a la comedia, con mi propio toque. Tomé ciertas frases y, sobre todo, modismos, y los trasladé al mundo aristocrático de Hermelinda Dior. Siempre he hecho personajes como El Odiador, Aída, la mamá latina y la mamá gringa. Hermelinda me encanta y al público también.
¿Los guayaquileños somos maleducados?
Los guayaquileños somos reales, pero en ocasiones, dentro de esa realidad, se nos sale lo barriobajero (suelta una carcajada).
¿A usted se le sale lo barriobajero de vez en cuando?
Uy… yo soy el más barriobajero. Aunque tengo de los dos mundos. En ciertas ocasiones, como durante esta entrevista, soy una persona aristocrática.
“Solo son famosos por un chisme”
¿Por qué quiso estar en MasterChef Celebrity?
En mi caso no existe todavía la palabra eliminación (risas). Me parece una exposición increíble, en la que no hay el típico show de los espacios de farándula. Quise salir de mi zona de confort y estar en algo que nunca me imaginé. Incluso me ayuda a ser más creativo. Me encanta comer, pero de cocina solo conocía lo básico; ni siquiera sabía cortar bien una cebolla. Ahora ya aprendí.
Los exparticipantes siempre han dicho que se vive mucha presión.
Es una montaña rusa de emociones, como estar en el colegio a esta edad. Se vive de todo un poco: estás lejos de la familia, en algo que normalmente no es lo tuyo, compartes con compañeros que sí saben de cocina. Eso te hace sentir fuera de lugar, ya que no eres el experto. Cuando llegué, se me partió una carilla del diente, me quemé, me corté y me cogieron seis puntos. Deseaba regresar a mi casa.
¿Para qué le ha servido esta experiencia, sobre todo en lo personal?
He conocido mucha gente y también la he pasado bien. Es una experiencia válida. Me ha servido para conocerme a mí mismo, porque me ha permitido vivir emociones distintas, como la tristeza y la alegría, y se ha despertado un conocimiento gastronómico que no tenía antes. Ha sido una edición en la que los participantes nos hemos llevado increíble. Por supuesto, ha habido roces propios de una competencia, pero no han pasado de ahí.
A esta altura, ¿puede decir que ya se defiende en la cocina?
Claro que sí. Incluso ahora soy más crítico cuando voy a un restaurante (risas). Aunque me gusta comer y mientras la comida esté rica y bien sazonada, todo bien conmigo.
Se ha cuestionado esta edición por la nueva presentadora, Virginia Limongi, y porque supuestamente los competidores no son muy conocidos.
Creo que eso pasa en todas las ediciones. Algunos solo conocían a Danilo Carrera, Mar Rendón y Giovanna Andrade, que han hecho una carrera internacional. Es parte de la cultura ecuatoriana. Estoy convencido de que tenemos lo que nos merecemos. Beber Espinoza (triple campeón mundial de kick boxing), o Sebastián Guayasamín (empresario y piloto), han dejado el nombre del Ecuador en alto. La gente debería conocerlos; aquí solo son famosos por un chisme. Es algo cultural.
¿Llegará al top 5 del reality?
¿Será? (suelta una carcajada).
“Amir es el amor de mi vida”
Hace dos años unió su vida a un hombre amante del fitness.
Estoy contento, Amir es el amor de mi vida. Existe mucha complicidad, nos llevamos bien. Nos conocimos por redes sociales hace siete años. Él era del mundo fitness y yo no. Decidí meterme en aquello; lo estoy retomando porque, cuando las personas se amarran, a veces se descuidan. Durante cinco años fuimos novios y luego nos casamos. En total, siete años.
¿Qué hizo clic entre los dos?
(Piensa) Creo que su forma de ser. Aunque lo primero que me encantó fue su físico, lo que siempre ocurre. Después, obviamente, darnos cuenta de que tenemos los mismos gustos y la misma edad. Él está dedicado al marketing digital. Somos muy amigos, conversamos mucho y nos encanta la limpieza y el orden.
Algunas parejas gais quieren adoptar niños. ¿Lo han considerado?
Tenemos a nuestras mascotas, Coco y Chester, y además disfruto compartir con mis cinco sobrinos. Soy un tío de la actualidad: soy acolitador en ciertas situaciones, pero también es necesario ser firme. Mis sobrinos me dicen ‘tío’; conmigo no va aquello de que te llamen por el nombre. Hay chicos que llaman por el nombre a padres y abuelos; se va perdiendo el respeto. En eso soy chapado a la antigua. No quiero hijos. En mis mascotas invierto tiempo y dinero; cuando me voy de viaje tengo que buscar quién las cuide. Amir tampoco quiere. Al principio quizá tenía la idea, pero ya no. El mundo está muy caótico. Ahora, con la tecnología, los chicos tienen todo al alcance y no todo es lo mejor.
Si su pareja le fuera infiel, ¿lo perdonaría?
Antes habría respondido que no. Ahora no sé en qué contexto se pueda dar determinada situación; no tengo las respuestas que creía tener cuando era más joven. Me abro; tal vez me he vuelto más tolerante. Eso no significa que no tenga claro que hay cosas que no están bien y punto. Ser fiel no depende de si eres homosexual o si eres heterosexual; es un compromiso como ser humano. Creo en la lealtad y el respeto.
El próximo mes es San Valentín. ¿Cómo lo celebrará?
En casa, porque nos vamos de viaje a Chile en marzo.
¿En alguna ocasión el medio lo discriminó?
Jamás. Ni en el medio ni en ningún ambiente o etapa. Creo que mi personalidad no da para eso. Soy una persona directa, sin filtros; por ello he tenido problemas porque no me callo. Cuando algo no me parece, lo digo. Soy como La Rosa de Guadalupe: me encanta escuchar problemas ajenos. Mi esposo me dice que yo me dreno con esas situaciones. Siempre estaré ahí si me necesitan. Soy como el psicólogo de mis amistades, con la diferencia de que no me pagan (risas). Soy leal con mi pareja y con mis amigos.
