María Caridad Dávalos ocupará el lugar de Gisella Bayona en Entre ellas

La presentadora de noticias de TC saldrá desde el viernes 23 de enero

A partir de hoy, al programa Entre ellas se suma María Caridad Dávalos, quien ocupará el lugar de Gisella Bayona. La presentadora saldrá al aire desde Quito y compartirá con Gustavo Navarro y Wendy Rosillo (desde Guayaquil).

El miércoles 21 de enero se dio a conocer la desvinculación de TC de Gisella Bayona y María Fernanda Perrone, quienes formaban parte de este espacio comunitario.

Sobre posibles cambios a futuro, el gerente general del canal, Rafael Cuesta, señaló: “Quizá más adelante se dé otro ingreso”.

María Caridad contó que ya suma 23 años en TC, una trayectoria que la ha llevado a pasar por todos los informativos.

“En los últimos meses estuve en El Noticiero estelar. Ahora Rafael me ha pedido que cubra la franja mañanera, lo que incluye el informativo y Entre ellas. Agradezco muchísimo que me tengan en cuenta. Es un nuevo desafío que asumo con responsabilidad”, expresó.

¿Quién se quedará en el lugar de 'La Flaca'?

¿Quién ocupará el cargo que deja La Flaca Arellano, gerenta de producción de Teleamazonas? El año arrancó movido en los canales de televisión. Primero fue TC y ahora, en el llamado ‘lindo canal’. Aunque la noticia de su salida ya se hizo pública, ella, que ha estado cerca de 20 años en esa cadena, permanecerá hasta fin de mes, con el objetivo de dejar todo en orden.

Entre los rumores que circulan se mencionan los inconvenientes surgidos con Érika Vélez, tras su caída en la final de MasterChef Celebrity del año pasado, así como que la sintonía del reality de cocina no ha sido la mejor en la presente temporada.

Sin embargo, el tema iría mucho más allá de estos hechos. Sobre su reemplazo, ‘La Flaca’ fue clara: “No sé quién se quedará en el cargo. El equipo que se ha formado es sólido y seguirá haciendo un trabajo de calidad”.

