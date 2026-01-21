Rafaella Pimentel mantiene una buena relación con su abuela y con su padre

La joven de 18 años es hija del actor Xavier Pimentel y nieta de la exproductora Diana Saporiti

Aunque Rafaella Pimentel atraviesa un conflicto familiar con su madre, Carolina Jaume, situación que ha generado comentarios y reacciones, mantiene una relación cercana con su abuela Diana Saporiti y con su padre, Xavier Pimentel.

(Te invitamos a leer: Carolina Jaume sobre su hija Rafaella: “Le daba mucha pena ser mi hija”)

La exproductora de TV se ha convertido en uno de sus principales apoyos y así lo ha expresado públicamente en redes sociales: “Te amo, Rafita, y siempre puedes contar conmigo. Eres mi niña linda y buena. Estudiosa, responsable y tranquila”.

Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC Leer más

El mensaje evidencia el respaldo que recibe en medio de un proceso familiar que aún no se resuelve. Rafaella, de 18 años, acaba de culminar la secundaria con un buen promedio académico y se prepara para iniciar la carrera de Medicina en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

"Mi papi es maravilloso"

Con motivo de su graduación, Diana Saporiti compartió un texto: “Has culminado una etapa de la vida. Ahora comienzas a volar con tus alas. Le pido a Dios que te lleve por buen camino y que en esta nueva etapa te llene de bendiciones y guíe tus pasos”.

Vive con su abuela materna desde los ocho años: “Es hermosa, a veces complicada. Yo siempre ayudo en lo que puedo y ella me ayuda a mí”, indicó Rafaella.

Por su parte, su padre, el presentador del programa Huevos fritos, Xavier Pimentel, se mantiene alejado de la polémica desde hace varios años y ha optado por mantener un perfil discreto en redes sociales, donde comparte ocasionalmente imágenes junto a su hija. “Mi papi es maravilloso. No vivo con él porque pasa todo el día trabajando. Es muy trabajador”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!