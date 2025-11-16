Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Bailey
Jonathan Bailey reconocido por People como el Hombre Vivo más Sexy de 2025@Jbayleaf

Jonathan Bailey, el hombre más sexy de 2025 según People Magazine

Jonathan Bailey destaca en 2025 como el hombre más sexy del año, combinando éxito actoral, carisma y compromiso social

Jonathan Bailey ha sido nombrado por la revista People como el Hombre Vivo más Sexy de 2025, un título que recibió durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Con 37 años, el actor británico dejó claro lo honrado que se siente y lo “completamente absurdo” que le resulta recibir semejante reconocimiento.

RELACIONADAS

Bailey saltó a la fama global interpretando a Lord Anthony Bridgerton en la popular serie de Netflix Bridgerton. También ha brillado en la pantalla grande como el príncipe Fiyero en Wicked y como el doctor Henry Loomis en Jurassic World: El Renacer. Además, su carrera abarca el teatro: en 2025 actuó en una producción de Ricardo II de Shakespeare en Londres.

Este nombramiento cobra especial relevancia, ya que Bailey se convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir el título de Sexiest Man Alive de People. Además de su faceta actoral, es un activista comprometido: fundó The Shameless Fund, una organización que apoya a entidades LGBTQ+.

Bailarines y músicos locales celebran la novena edición del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja.

Loja se convierte en epicentro cultural de Ecuador con el Festival de Artes Vivas

Leer más

En palabras del propio Bailey, recibir este reconocimiento es “un honor de por vida”. 

Además, bromeó diciendo que antes de que la noticia se hiciera pública, la única criatura a la que se lo contó fue a su perro, Benson, dejando claro que ni siquiera se lo había revelado a amigos o familiares.

Este título coincide con el 40 aniversario de la tradición de People de elegir al hombre más sexy del año.

El éxito de Bailey no solo refleja su atractivo físico, sino también su talento, su honestidad personal y su compromiso social, consolidándolo como una de las estrellas más queridas y respetadas de la actualidad.

Proyectos de Bailey

Jonathan Bailey ha mantenido una agenda intensa este año con dos producciones de alto perfil. En julio de 2025 llegó a los cines Jurassic World: Rebirth, donde interpretó al Dr. Henry Loomis, sumándose así a una de las franquicias más exitosas del cine. 

Además, este noviembre volvió al universo de Wicked con la segunda parte, Wicked: For Good, en la que retomó su papel de Fiyero bajo la dirección de Jon M. Chu. Estas dos apariciones consolidan su presencia tanto en superproducciones como en proyectos musicales de gran escala.

A mediano plazo, Bailey ha manifestado que tomará un descanso de la actuación para enfocarse en su fundación The Shameless Fund, dedicada a apoyar causas LGBTQ+.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador vs Nueva Zelanda: Día, hora y canales para ver en vivo el partido de la Tri

  2. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Resultados y reacciones en directo | EN VIVO

  3. Asistencia masiva a votar causó congestión en el norte de Quito

  4. Cuatro accidentes se registran en Quito en el día de la consulta

  5. Nebot votó 'Sí' en la Consulta 2025: "No se puede desperdiciar ninguna oportunidad"

LO MÁS VISTO

  1. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  2. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  3. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  4. Referéndum y consulta popular 2025, minuto a minuto: así avanza la jornada en Ecuador

  5. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

Te recomendamos