Jonathan Bailey, el hombre más sexy de 2025 según People Magazine

Jonathan Bailey destaca en 2025 como el hombre más sexy del año, combinando éxito actoral, carisma y compromiso social

Jonathan Bailey reconocido por People como el Hombre Vivo más Sexy de 2025

Jonathan Bailey ha sido nombrado por la revista People como el Hombre Vivo más Sexy de 2025, un título que recibió durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Con 37 años, el actor británico dejó claro lo honrado que se siente y lo “completamente absurdo” que le resulta recibir semejante reconocimiento.

Bailey saltó a la fama global interpretando a Lord Anthony Bridgerton en la popular serie de Netflix Bridgerton. También ha brillado en la pantalla grande como el príncipe Fiyero en Wicked y como el doctor Henry Loomis en Jurassic World: El Renacer. Además, su carrera abarca el teatro: en 2025 actuó en una producción de Ricardo II de Shakespeare en Londres.

Este nombramiento cobra especial relevancia, ya que Bailey se convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir el título de Sexiest Man Alive de People. Además de su faceta actoral, es un activista comprometido: fundó The Shameless Fund, una organización que apoya a entidades LGBTQ+.

En palabras del propio Bailey, recibir este reconocimiento es “un honor de por vida”.

Además, bromeó diciendo que antes de que la noticia se hiciera pública, la única criatura a la que se lo contó fue a su perro, Benson, dejando claro que ni siquiera se lo había revelado a amigos o familiares.

Este título coincide con el 40 aniversario de la tradición de People de elegir al hombre más sexy del año.

El éxito de Bailey no solo refleja su atractivo físico, sino también su talento, su honestidad personal y su compromiso social, consolidándolo como una de las estrellas más queridas y respetadas de la actualidad.

Proyectos de Bailey

Jonathan Bailey ha mantenido una agenda intensa este año con dos producciones de alto perfil. En julio de 2025 llegó a los cines Jurassic World: Rebirth, donde interpretó al Dr. Henry Loomis, sumándose así a una de las franquicias más exitosas del cine.

Además, este noviembre volvió al universo de Wicked con la segunda parte, Wicked: For Good, en la que retomó su papel de Fiyero bajo la dirección de Jon M. Chu. Estas dos apariciones consolidan su presencia tanto en superproducciones como en proyectos musicales de gran escala.

A mediano plazo, Bailey ha manifestado que tomará un descanso de la actuación para enfocarse en su fundación The Shameless Fund, dedicada a apoyar causas LGBTQ+.

