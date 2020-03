Con apenas 24 años, el ecuatoriano Johann Vera se alzó con la segunda Gaviota de Plata para Ecuador, que obtuvo en la competencia internacional en el Festival de la Canción de Viña del Mar y se convirtió en el mejor intérprete de esta edición con el tema 'Perdón'. Se dio a notar en el reality estadounidense-mexicano 'La Banda', a finales de 2016.

¿Tres participaciones consecutivas (Mirella Cesa, Dayanara Peralta y la suya) en el certamen y dos Gaviotas de Plata han hecho que miren a Ecuador de manera diferente?

Dayanara: su novio, su adicción Leer más

Considero que sí. Ya es momento de seguir y atreverse. No conocía a nadie en Chile, simplemente llené un formulario, mandé el tema porque tiene un mensaje especial, ya que habla de lo que tanto ellos como nosotros hemos vivido en nuestros países. Siento que también me impulsará como compositor, porque llegué allá por la canción y no por mi nombre. Soy coautor de esta melodía, compuesta junto a Leroy Sánchez y Rafa Arcaute, en los estudios de Art House, en Miami. La gente tiene que lanzarse, existe mucha baja autoestima respecto a nuestros artistas. Debemos tener el apoyo de la casa. En vez de animarnos, a veces nos hacen sentir mal porque solo nos critican. Hay que cambiar ese chip.

Cuando mencionaron su nombre como Mejor intérprete, fue obvio que se sorprendió y hasta los presentadores (Martín Cárcamo y María Luisa Godoy) lo notaron…

Es que en Viña todo puede suceder. Se reciben críticas y en la final la votación comienza desde cero. No se sabe nada y se ve la Gaviota tan lejana; sin embargo, de un momento a otro, dicen que es tuya.

¿A esta altura ya conversó con Mirella Cesa y Dayanara Peralta?

He conversado con ellas todo el tiempo. El lunes hablé con Mirella y Dayanara me dio muchos consejos, especialmente sobre el clima. Estoy resfriado, en la Quinta Vergara hace mucho frío. De un momento a otro aparece una corriente muy fuerte de aire. Dayanara me contó lo que hacía antes de salir al escenario, pero que no puedo revelar. Son secretos de cada artista y que lo ayudan. Yo rezaba, abrazaba a los del equipo, a la familia…

Ganó una Gaviota de Plata y 8.000 dólares. VALENTINA ENCALADA

Aparte de la Gaviota le dieron un premio de 8 mil dólares. ¿Se invierte más que eso?

Son muchos los gastos, además soy un artista independiente. El video de Perdón fue hecho en Los Ángeles, a través de favores de amigos y otras personas. Ese material cuesta aproximadamente 15.000 dólares. Estados Unidos es caro. La ropa era de distintos diseñadores, de marcas y además el guante rojo y el pañuelo, dieron un mensaje, era una manera de solidarizarse por el estallido social que atraviesa esa nación.

¿Considera que hubo favoritismo por el participante chileno Vicente Cifuentes y el tema 'Chillán'?

El concierto de Alejandro Sanz se mantiene en Quito y Cuenca Leer más

Estuve en Chile, viví lo que ellos viven. No es para menos. El público decía que el tema que más representaba al país era el mío, el mismo pueblo no se sentía identificado con 'Chillán'. Me di cuenta de que había mucho odio, un ambiente gris y mucho resentimiento hacia todo. Perdón le dio la vuelta aquello y esa era mi misión. Había que aportar con una dosis de amor y de positivismo. Chillán ofrece una propuesta nueva para Chile, bachata, pero no era el momento correcto, ni el año, debido a lo que está pasando.

¿Entonces el jurado se dejó llevar por el sentimentalismo?

El pueblo chileno necesitaba una victoria en estos momentos, además había un jurado que quería quedar bien con Chile, y cualquier cosa que se dijera podía tomarse de mala manera. La mejor solución era apoyar a ese país. Amo haberme llevado el premio de Mejor intérprete, porque eso indica que fui el artista que mejor cantó. 'Perdón' tocó las fibras del pueblo chileno y creo que este tema debió haberse llevado el reconocimiento a Mejor canción. El público sin conocerme apoyaba esta letra. A esa gente dolida yo le decía que perdone, aunque sé que no es fácil.

El juez de nacionalidad argentina, Aníbal Pachano, hizo quedar mal al resto y al certamen por sus comentarios vulgares en redes.

Poco profesional, porque contestó groserías cuando la gente manifestaba su descontento por las calificaciones que me dio. Se rebajó al responder vulgaridades, de alguna manera era, al igual que los otros, la imagen del festival. Creo que eso le juega en contra y le resta credibilidad tanto a él como al evento. Además, cuando me veía se portaba especial, no saludaba, algo le ocurría, no sé si fue por tanto odio que recibió a través de las redes.

Considera que lo mejor es que mostró su música a un nuevo público. VALENTINA ENCALADA

Lo bueno, malo y feo del festival de Viña del Mar.

Lo bueno, mostrar mi música y mi voz a un público totalmente nuevo. Lo malo, la presión, eso me afecta mucho hasta en la salud. Tenía un país que estaba pendiente de mí a través de la TV, de las redes, era una gran responsabilidad que llevaba sobre mis hombros. No podía ni dormir, sufrí de estrés. Con las defensas tan bajas me dio gripe. Considero que lo feo fue el estallido social en Chile. Con Ricky Martin conversé sobre lo ocurrido. De alguna manera son gajes del oficio.

Compartió con Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz en el reality La banda. ¿Qué comentarios recibió de ellos, luego de su victoria?

¿En el Festival de Viña del Mar hay favoritismo o se dejarán llevar por sentimentalismos? Leer más

Laura Pausini y Ricky Martin me felicitaron; con Alejandro luego del programa no he tenido mucho contacto. Sé que está por llegar al país. Ellos están contentos, orgullosos, me hablan de mi potencial artístico, dicen que esto es solo el principio y que el triunfo me sirva para seguir adelante. No puedo ver a Alejandro Sanz porque me regreso el miércoles (hoy) a Miami, Estados Unidos, donde vivo hace casi 8 años con mis padres (Jayo y Shirley).

Tras este logro, ¿qué viene para Johann, discos, giras...?

Crear más música, ser independiente es complicado, yo me encargo de todo. Quiero grabar un disco, ya tengo muchas canciones listas, incluso una cuenta con un video. Una de mis metas es estar en un Grammy Latino. Para ello hay que tener un álbum completo. He hecho muchas fusiones musicales, me interesa seguir en aquello.

¿No le hace feo a ningún género musical?

Desde pop hasta música urbana he cantado. Me gustaría intentarlo con la música regional mexicana, con el pasillo. He tenido propuestas de grabar con otros artistas, pero me interesa hacer primero algo solo. Siempre he sido un artista independiente, mi ventana han sido las redes sociales y los medios. Intento ser una especie de ejemplo para los cantantes nuevos que surgen de Internet. Es muy lindo llenar estadios, ganar premios; sin embargo disfruto más el proceso de crear.

¿Qué hace cuando no está creando o en un escenario?

Ámar Pacheco no está preparada para ver a sus padres con otras personas Leer más

No hay tiempo para mucho, porque como soy independiente, me debo dedicar a todo, desde la parte legal, negociar, producir o acudir a reuniones. Me agrada compartir con amigos e ir a la playa.

Ahora ya no es tan desconocido...

Que mi música hable por mí, si no han escuchado a Johann, que lo hagan ahora, que entren a Internet, escuchen lo que hago. Entiendo, si no les gusta, hay para todos. Solo quiero crear, contar mi historia y si con ella inspiro a alguien será lo máximo.