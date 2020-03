El concierto de Alejandro Sanz se mantiene en Quito y Cuenca

Los organizadores del concierto de Alejandro Sanz (Top Shows) indicaron que los espectáculos programados para el jueves 5 de marzo en el coliseo General Rumiñahui de Quito; y el sábado 7 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca, se mantienen y que no han sido suspendidos.

Residente hace dramáticas confesiones sobre su vida en su nuevo video musical Leer más

“El lunes llegó el equipo del español y él tiene previsto arribar el miércoles”, comentó Gisella Heredia, promotora artística. Ante la confirmación del primer caso de coronavirus en Ecuador, el sábado pasado, el Gobierno tomó la medida de suspender eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo. “Nosotros seguimos adelante. La disposición no incluye a Quito”.

Metallica inspira nombre de especie marina Leer más

Mientras que el empresario Juan Carlos Carmigniani, de So High Events, que está a cargo del recital de Emmanuel y Manuel Mijares, expresó que están a la espera de lo que determine el Ministerio de Salud y el Gobierno. Yo estoy en Miami, sé que allá se suspendieron los eventos de este tipo. No creo que debería cancelarse, primero hay que mantener la calma. Es preferible tomar medidas de precaución, como entregar gel al ingreso del recinto. Hay que recordar que los mexicanos iban a venir en noviembre del año anterior, pero por la revuelta indígena no se dio. Tampoco vino Andrea Bocelli. Con Emmanuel y Mijares he invertido más de 400.000 dólares. Sería una gran pérdida”. Está previsto que se presenten el 26 de marzo en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

“Sin ningún aviso oficial, todo se mantiene igual”, dijo Karina Córdova, de One Entertainment, que organiza la venida del grupo estadounidense Guns N’ Roses, y que actuará el 21 de este mes en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital.

El show de Ta Dominado, la agrupación de axé integrada por Jefferson Soares, Leandro Mateus, Camila Bichler, Danilo Vitanis y Junior Monteiro que se fijó para el sábado pasado en el coliseo Voltaire Paladines Polo, no se dio y se lo reprogramó para el mes de julio.