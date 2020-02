¿En el Festival de Viña del Mar hay favoritismo o se dejarán llevar por sentimentalismos?

El año pasado cuando la cantante nacional Dayanara Peralta participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y la peruana Susan Ochoa ganó por partida doble como mejor intérprete y por mejor canción del certamen con 'Ya no más', hay que reconocer su vozarrón y que su tema era el mejor.

En 2020 el evento musical decepcionó en la competencia internacional porque se notó una preferencia por el chileno Vicente Cifuentes que interpretó 'Chillán'. Por cierto, así se llama una comuna en la zona central de ese país. Su interpretación no ha sido de aquellas que mata o algo que nos deje con la boca abierta al escucharla.

La competencia internacional ha tenido seis canciones y artistas aspirando a la Gaviota de Plata: Chile, México, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. El jueves se conocieron a los finalistas. Chile logró un puntaje total de 6,2 y quedó como primer clasificado. El segundo puesto fue para el ecuatoriano Johann Vera con 'Perdón', el cual obtuvo un 5,7 como nota final. El argentino Fran Vázquez con 'Bailo con mi sombra', consiguió un 5,3 y la tercera ubicación.

Johann Vera: "La Quinta Vergara es un escenario que intimida" Leer más

¿Acaso se repetirá lo del 21 de septiembre de 1985 en el Festival OTI de la Canción desarrollado en España? Entonces Jesús Fichamba, vestido de poncho y alpargatas, cantó 'La Pinta, la Niña y la Santa María'. Logró el segundo lugar, el primero se lo dieron a Eugenia León, de México. Dos días antes de la gala (el 19) ocurrió un terrible terremoto en esa nación. Triunfó el sentimentalismo.

Johann ha ofrecido una buena puesta en escena, ha ido de menos a más (5, 6 y 5,7), mejoró, aunque consideramos que le ha faltado fuerza interpretativa. Su tema (y hasta su ropa) con un mensaje de esperanza, amor y perdón es mejor que el de Vicente Cifuentes, quien ni siquiera debió haber entrado a la final. Pero esta telenovela musical no termina.

En las redes sociales hay muchas críticas contra el argentino Aníbal Pachano, uno de los jueces de Viña del Mar, a quienes lo acusan de favoritismo por el concursante de Chile. “¿Qué clase de jurado eres? Ecuador estuvo mucho mejor que el chileno y una vez más lo perjudican. A él le das puntuación perfecta que desde la primera nota desafinó, el ecuatoriano estuvo mil veces mejor”, fueron algunos de los mensajes que recibió. Tras esto, Pachano no dudó en contestar: “Es mi decisión, no la tuya. No te parece, mi amor”.

Aníbal Pachano criticado con juez del certamen. Cortesía

Mauricio Altamirano, del programa 'De boca en boca', de TC, en sus redes comentó: “Quiere quedar bien con los chilenos y perjudica a Ecuador porque estrenan (Canal 13) el reality Bailando por un sueño en Chile y @pachanoanibalok será juez”.

El viernes, Johann Vera trató de no hablar mucho para descansar las cuerdas vocales. “Estamos en la final, último esfuerzo, última batalla”, dijo antes de su tercera y última presentación.