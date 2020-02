La suerte del cantante ecuatoriano Johann Vera en la competencia internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar 2020 se define hoy. En su primera intervención interpretando el tema 'Perdón' obtuvo 5.6 (7 es el máximo puntaje). EXPRESIONES conversó con él desde la Ciudad Jardín, previo a su segunda presentación en la Quinta Vergara.

“Me he sentido bien. Mi meta principal era conectar con el público y con la canción, eso se logró. Sé que había que mejorar. Cuando estaban dando los porcentajes, el público gritaba y si no estaban de acuerdo con un puntaje abucheaba, sentí a la gente”, expresa emocionado.

Admite que lo más complicado de estar en el certamen musical más importante de América Latina “es el público. Muy exigente, no se lo convence fácilmente, y el jurado. Es un escenario que intimida, el mismo Ricky Martin me lo comentó. El clima es muy frío, me ha dado un poco de gripe. Alrededor del ‘monstruo’ hay mucho que se puede contar”.

La Quinta Vergara “es un lugar difícil. Así que inevitablemente los nervios salen a flote, llegan cuando ya estás interpretando el tema, viendo al público, al jurado, incluso las presiones de sonido. De todo pasa y todo influye, pero eso es lo emocionante del show en vivo. Los nervios son inevitables, principalmente cuando se trata de la primera presentación”.

Para Johann, en esta edición del festival “el estallido social que se vive en Chile (desde el año pasado) es algo que nos ha afectado a todos, a artistas, competidores y público. A nosotros nos desconcentraron los ataques que se dieron en los hoteles, especialmente en el O’Higgins (que suspendió su funcionamiento por estos incidentes). Este año ha sido muy distinto, hemos atravesado por muchos momentos tenebrosos, felices, emocionantes y estresantes”.

A pesar de aquello “es una gran oportunidad que hay que disfrutar cada segundo. Esa es la recomendación que me han dado, que goce lo que estoy viviendo. Los productores del certamen nos han contado sobre las miles de canciones que reciben anualmente, es un proceso muy largo para llegar al Festival de Viña del Mar”.

El público y el jurado son muy exigentes, según el artista. Cortesía

Johann agradece por el apoyo de los ecuatorianos, por su votación. “No se olviden de seguir escuchando 'Perdón'. Ha sido muy bonito estar en un país que no conocía, sentir tanto amor desde mi casa y en Chile.

Puede votar de la siguiente manera...

Hay que descargar la app Claro Viña 2020 en Play Store (Android) o App Store (iPhone), debe registrarse en Facebook o Google y luego ir a la opción Votar.