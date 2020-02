Fran Vázquez, la nueva promesa del pop argentino

Medicina, Diseño de imagen, Teatro. Tres carreras que poco tienen en común. Fran Vázquez las probó todas antes de decidirse por su pasión, la música, y ahora brilla desde el escenario más importante de América del Sur: Viña del Mar.

El artista argentino de 23 años es un novato en el mundo del entretenimiento, pero su talento le ha brindado la posibilidad de ir creciendo a pasos agigantados. Él aún no se la cree. Sin embargo, ya cantó en la Quinta Vergara en la competición Internacional.

Su música es aún más joven que sus años en el medio. Se dio a conocer a finales del 2018 en el programa Talento Fox, un reality de la cadena de televisión por cable que buscaba una voz prodigiosa. Y hace dos semanas publicó su primer EP, '¿Dónde vamos?', de la mano de Sony Music.

“La música es algo que siempre quise hacer, pero por miedo o inseguridades no me atrevía. Entrar al programa me abrió un montón de puertas y conocí muchísima gente”.

Francisco Vázquez, su nombre real, durante su casting al reality mencionó que era la primera vez que lo hacía a un gran público. Lo más expuesto que había estado era cuando subió un cover a su perfil de Instagram tras tomar clases de teatro y animarse por sus profesores.

Vivir en Buenos Aires le ayudó a crecer y aceptar su carrera. Fue una búsqueda personal que también se plasmó en sus canciones. Fran admitió que fue una sorpresa su selección a Viña del Mar, cuando recién estaban ubicando una fecha para el lanzamiento '¿Dónde vamos?'.

“Como todos los que quieren entrar, mandamos la canción y la esperanza siempre está, ¡pero, qué sé yo!, a la competencia vienen artistas con una carrera muy bien formada, un público y un montón de cosas y soy un artista muy nuevo, no estaba tan entusiasmado con que me eligieran, pero cuando pasó no lo podía creer. Y ahora estoy aquí”, expresó el músico que el martes cantó por primera vez 'Bailo con mi sombra', canción escogida para la edición 57 del festival.

Un disco genuino

Fran creció escuchando pop, género que tomó como inspiración de artistas de la talla de Whitney Houston. Por su parte, Bruno Mars, Ed Sheeran y Ariana Grande son algunos de sus referentes. '¿Dónde vamos?', el disco que lo profesionalizó, lo llevó a trabajar más de un año en un estudio. También lo obligó a aprender de música. Él nunca había tomado clases de canto.

“Estábamos trabajando sin presión. El EP es bastante conceptual. Hablo de toda esta etapa del crecer y encontrarme. Es personal. Es lo que quiero ser”.

La portada de su primer álbum. Instagram

Fran hace énfasis en que su álbum es pop porque casi todo está fusionado ahora con ritmos urbanos, y él quería ser fiel a su esencia. No descarta más adelante una colaboración. Sus productores son los mismos de Lali Espósito.

El proceso de más de un año lo describió como “muy silencioso”. Por eso hay pocas notas de prensa sobre su carrera. “No tenía nada para mostrar, quería sacar todo lo que traía en la cabeza primero”. Por el momento tampoco hay fechas para la promoción y el lanzamiento de los videoclips.

El impacto de Viña

Tocar en el mismo escenario que sus ídolos Mon Laferte o Maroon 5 (banda que sigue desde chico y ha visto dos veces en vivo) aumentó sus nervios.

Desde que llegó a Chile no ha dejado de ensayar. Agradeció la buena disposición de todos. Su presentación fue con un nivel alto de energía, por eso escogió 'Bailo con mi sombra', para su competencia. “Es la canción más up beat del disco”.

Esta habla de una redención personal, del amor propio. También detalló que conoció a todos los participantes, entre ellos el ecuatoriano Johann Vera, y acotó que todos tienen muy buena onda. Pero si tuviera que escoger una canción para su playlist sería La Mentira, de la venezolana Manu Manzo.

Bailar y tomarse el escenario es su estrategia, por eso mencionó: “Uno se olvida del mundo cuando está en el escenario. Dejo mi timidez a un lado”.

El impacto de darse a conocer al mundo en Viña todavía no lo tiene nervioso. “La Quinta Vergara es ¡wow!, enorme. Estar en Buenos Aires será como pisar tierra”, declaró Fran Vázquez a EXPRESIONES.