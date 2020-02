Paula Arenas: libre y visceral

Cuando se pasa por una crisis hay que liberar, soltar, dejar ir. Así es un poco el proceso de Paula Arenas con su disco Visceral, un álbum que habla de miedos y de amor. De pérdidas y de fortuna. Así lo explicó la artista colombiana que hoy ultima detalles para la competencia internacional en Viña del Mar que empieza este 23 de febrero.

La bogotana de 31 años irrumpió en la música a principios de 2010, con un álbum homónimo. Y luego de 10 años y tres discos, Visceral está brindándole los frutos del éxito y reconocimiento en todo el continente.

En esta entrevista íntima con EXPRESIONES, confesó que la vida le ha otorgado la oportunidad de evolucionar y que el amor la tiene más feliz que nunca.

Su arte está listo para llegar a un nuevo nivel y su bandera musical es la balada. Ese género que considera sin tiempo y al que siempre le va a apostar.

La entrevista

¿Por qué en su biografía resalta que Café con aroma de mujer le inspiró a cantar?

Yo no sé porqué pero esa canción (Gaviota) cambió mi vida. Yo veía a ese personaje cantarla, mover ese pelo y su poder en los cafetales me inspiró mucho. Supongo yo que porque no tengo a ningún familiar metido en la música... Ella me llegó al corazón y desde entonces le canto a esa pasión. Mis letras también son muy dramáticas y muy del alma, profundas. Eso es lo que se ha quedado conmigo hasta estos días.

Entonces las novelas han moldeado su forma de ver la vida...

Yo veía muchas en mi niñez y hoy inspiran mi vida.

¿Y alguna canción ha podido ser parte del soundtrack de una?

Sí, dos de mis canciones. Nada y Ahora soy libre estuvieron en la novela mexicana Mujeres de negro. Pero ahora lo que espero es que uno de mis temas sea la protagonista. A ver qué pasa con eso.

Visceral es un nombre muy fuerte. Con este disco ¿raspó sus heridas para volverse más vulnerable o las curó?

Yo creo que es más una curación. Es un disco muy personal. Lo escribí todo yo y pasaba por momentos específicos. Lo empecé con Nada. Allí creí que no sabía lo que me sucedía, era una búsqueda personal. Ahora soy libre era la forma de decirme que tenía que soltar todo lo que me hacía daño, pensamientos más que nada. Hay otras facetas, Bandida me hace más coqueta. Y luego vienen las de enamoramiento, porque ahora estoy completamente así. Me acabo de casar.

Y claro, en octubre fue su matrimonio... pero también un día de trabajo. ¿Por qué grabó su último videoclip el día de la ceremonia?

Mi último sencillo se llama Una vida contigo, lo grabé con mi amigo Santiago Cruz y el video fue momentos antes de decir que sí a mi esposo, Beto Pérez.

Completamente enamorada

El día de su matrimonio fue inmortalizado de muchas maneras. Además del videoclip, en su Instagram tiene un apartado especial con todas las historias que subieron sus seres queridos. También un hashtag #PaulayBeto con el que aparecen más momentos importantes. Pero el que más la llena es revisar el videoclip.

Ella nos contó que lo filmó 25 minutos antes de empezar la ceremonia y que lo más especial es ver a todos sus familiares y amigos estar tan felices como ella. “Todo fue muy bonito. Es un video muy real. No hay nada repetido, todo fue hecho en una toma. Mi amigo Santiago Cruz aceptó y le agradezco mucho. Mis fanáticos pudieron ver esa cara de enamorada única”, explicó. Ella ahora vive en Miami, una ciudad que considera un centro importante para la industria del entretenimiento.

Todo acerca de Viña del mar

Coincidencialmente, Julio Reyes Copello es el productor de su disco y también de la canción Buena para nada, la balada con la que ingresó a la competición internacional en Viña del Mar. Copello también colaboró con Johann Vera, el representante ecuatoriano, en la canción Perdón que cantará también en la Quinta Vergara. Paula comentó que le han hablado muy bien de Johann y que sabe que es un talento naciente.

“Escogí mi balada como apuesta porque es una representación muy grande, y cuando decido ir a Viña del Mar, también me entero que soy nominada a tres Latin Grammy, y Buena para nada dentro de la categoría de canción pop. Así que enviamos esta y el equipo la escogió. Ese tema es una forma de pedir perdón que no era la correcta en el pasado. Ese es mi mensaje”, detalló.