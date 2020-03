Dayanara: su novio, su adicción

La felicidad es evidente en la cantante Dayanara y cómo no estarlo si el 2020 lo inició de la mejor manera. Su novio desde hace 5 años, el actor quiteño, Jonathan Estrada, le pidió matrimonio en la playa, al sorprenderla con un anillo de diamante. A esto se suma el éxito arrollador que ha tenido el tema de su autoría ‘Adictivo’, escrito para su futuro esposo, cuyo vídeo fue lanzado el pasado 14 de febrero. Sus canciones son escuchadas en países como Perú, México y Chile a través de las radios y de las plataformas musicales como Spotify. Admite que el Festival de Viña del Mar, donde fue nuestra representante, le abrió muchas puertas.

Dayanara conversó con EXPRESIONES acerca de todos sus proyectos y de lo bien que le va.

El Día de los Enamorados fue el momento perfecto para estrenar tu nuevo vídeo ‘Adictivo’. ¿Fue un gran regalo para tus seguidores?

En realidad es una nueva canción, el vídeo lo lancé el 14 de febrero por San Valentín.

Ha tenido bastante acogida, se lo escucha sonar en las radios. ¿Te sorprendió esa aceptación?

La verdad me sorprendió porque es un tema muy mío, muy de nosotros. Esta canción la escribí para Jonathan hace un año, pero no se la había mostrado porque no la había terminado por todas las cosas que pasaron, lo de las giras, lo de Viña y ahora con la pedida de mano que fue el 1 de enero decidí terminar al día siguiente. Se la mostré, le encantó, nos emocionamos juntos porque es lo que somos nosotros dos desde que empezó la relación, me dijo que le gustaba y me sugirió para lanzarla. Le dije que era de él y que decida.

Me enteré que en Spotify, la ciudad que actualmente me escucha es Lima, más que Guayaquil, con el tema 'Me lo creí'. Este año voy a estar en Perú, México y Chile, donde también suenan mis temas, ya que a raíz de lo de Viña, se me abrieron un montón de puertas”.

¿Es tan adictivo Jonathan como lo dices en la canción o es una simple metáfora?

Para mí Jonathan es adictivo. Creo que el amor es así y se presenta de distintas maneras. Lleva tres semanas y la gente me envía 10 historias al día, cantándola, poniéndola en peticiones de mano, de madres cantándole a sus hijos, de chicas con sus perritos. El amor es universal y se puede presentar de distintas formas. Es la adicción hacia el amor de tu vida y eso es lo que es Jonathan para mí. Si no fuera así no hubiéramos durado 5 años, sino tres meses.

¿Es tu primer y único novio oficial?

Realmente tuve un novio cuando estaba en el colegio...

¿Hablas del hijo de la presentadora Yuly?

Sí, Stéfano. Fue mi amor de infancia, pero con Jonathan estoy desde los 18 años y ya voy a cumplir 24.

¿Este es el amor que te enseñó a amar, con el que te has sentido segura, el que te guía como dices en la canción... Tanto así es Jonathan, el que te pone todo el mundo a sus pies?

Sí, sí, de verdad. Esa canción se la escribí un día que él estaba durmiendo. Se quedó dormido y me dio por crearle un tema. Imagínate han sido 5 años y nunca le había escrito nada, y dije lo voy a hacer porque me gusta cómo huele cuando está durmiendo. Me gusta abrazarlo mientras duerme, y le voy a expresar todo lo que significa para mí. Dije que la haría, pero tenía que ser con todas estas emociones y experiencias que hemos vivido juntos, después de la petición de mano.

¿Cuándo se casan?

En diciembre.

¿Pero de aquí hasta esa fecha pueden pasar muchas cosas?

No, no seas mal agüero, no va a pasar nada (risas). Están pasando muchas cosas en nuestras carreras...

¿Qué es lo que se viene?

Se vienen muchos proyectos a nivel internacional este año que me muero por contarles a mis seguidores, pero a la puerta del horno se quema el pan y prefiero guardármelos. Vamos a estar viajando al exterior por unos proyectos que tenemos los dos este año.

El matrimonio, en diciembre

Prev Next Dayanara tiene tres hermanos a los que les gusta la música. Ella está dispuesta a apoyarlos en todo. Juan Faustos// EXPRESO

Mantiene su cuerpo con dieta y ejercicios. Se levanta a entrenar a las seis de la mañana. Juan Faustos// EXPRESO

¿Cómo cambió tu vida El Festival Viña del mar?

Cambió muchísimo. Soy consciente de que antes de mi paso por Viña habían personas que no sabían de mí y a raíz de eso, ese sentimiento de cariño con mi país creció de una manera increíble y pasa que uno no puede ser profeta en su propia tierra, pero para mí Ecuador es mi principal carta de presentación. He tenido la oportunidad de ir a otros países y llama mucho la atención que vaya una artista ecuatoriana y que vean que es un país pequeño, pero muy unido. Ecuador se volcaba como si fuera un mundial y tengo esa bendición de ser solista porque habían pocas mujeres. Estaban Pamela Cortés, LaVivi Parra, Mirella Cesa. Y ya somos algunas.

El asunto de la boda fue sorpresa para todos, ¿cómo así se decidieron a dar ese paso?

El matrimonio decidimos hacerlo este año porque no quisimos que pasara tanto tiempo, obviamente una boda requiere planificación y eso es lo que menos tenemos, pobrecita la ‘wedding planner’, se va a poner de cabeza, porque estamos con muchas cosas. Lo bonito es volar juntos y que mejor que casados, aunque la gente me dice y ¿no crees que las cosas van a cambiar? Nosotros pasamos literalmente las 24 horas juntos, trabajamos juntos y ya nos conocemos todos los peros. El enlace fracasa cuando no se conocen tanto. Somos muy creyentes en el matrimonio y era algo de lo que conversábamos a menudo y decidimos dar este paso. Solo nos faltaba el anillo y la bendición de Dios, que para nosotros es importante.

Pasan casi que las 24 horas juntos, ¿no es aburrido ver a la misma persona tarde, mañana y noche?

(Risas) No, no me aburro. De verdad que nos encanta. Cuando amas a esa persona ves la manera de enamorarla. Hay muchas personas que dicen ya para qué arreglarme si tengo a mi novio, creo que la persona tiene que esmerarse en enamorar día a día a quien tiene a su lado.

¿Cómo enamoras a Jonathan?

De muchas formas (carcajadas). Somos muy detallistas. Seguimos celebrando el mes, así sea con un rosa, una cena, una canción, siempre está el detalle. Creo que eso ha hecho florecer nuestro amor, mucho más siendo pareja en este medio, en el que no nos daban ni tres meses. Nosotros todos los días intentamos regar esa plantita con amor, con detalles, con atenciones y estar siempre pendientes uno del otro.

Te vas a casar en Quito, ¿por qué allá y no en Guayaquil donde estás radicada y te mueves más?

Allá será el civil y el eclesiástico. Viví 6 años en la capital, mis sentimientos con Quito son hermosos. Me vine acá cuando entré al grupo Kandela. Hice allá toda la secundaria.

Johann Vera y Viña del Mar

“Estoy feliz, feliz, de verdad con el triunfo de Ecuador en Viña del Mar. Siempre estuve en contacto con Johann, incluso antes de que tuviera el viaje a la Quinta Vergara cuando nos topamos en Miami. Estaba muy seguro de que iba a llegar muy alto y de que iba a representar de la mejor manera a nuestro país. Este es un triunfo del que todos tenemos que sentirnos felices. Estamos calando cada vez más fuerte en el mercado internacional y creando esa industria musical para el país que todos los artistas ecuatorianos estamos buscando. Yo estoy feliz, tal como lo demostré y puse en mis historias. Durante todas las galas estuve muy pendiente de su participación. Feliz como ecuatoriana y artista y, como se lo dije desde el primer día, para mí fue el mejor de todas las noches y bien merecida la Gaviota de Plata”, dijo Dayanara refiriéndose al triunfo de Johann Vera en Viña del Mar.