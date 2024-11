El pianista Joan Sánchez se presenta el domingo 3 de noviembre en Guayaquil

Como bien nos los explica el pianista guayaquileño Joan Sánchez, el jazz, más que un género, es una tradición que apela a la búsqueda de cada artista en su camino a desarrollar su identidad.

Por eso, aunque los reporteros y el público hablemos de nombres de estilos y subestilos para tratar de entender la música, los artistas saben que el crecimiento implica nutrirse de aquí y de allá, sin miedo a los límites y las etiquetas.

Joan, formado en el Manhattan School of Music de Estados Unidos, es uno de los artistas que trabajan por el crecimiento de la escena local. Gracias a él, han podido presentarse en el país músicos como los saxofonistas Shai Golan, Santosh Sharma, Austin Zhang, Rico Jones, el guitarrista James Zito y el pianista Steven Feifke, a quienes conoció en dicho centro de estudios.

Este esfuerzo permite no solo que Ecuador conozca el jazz que se está haciendo afuera, sino que también es una forma de crear audiencias y público a nivel local.

Conversamos con él acerca de su trayectoria y aprendizajes, aprovechando que el domingo 3 de noviembre se presentará en Guayaquil en Odisea Brewing.

Usted se formó en el Manhattan School of Music, Estados Unidos. ¿Por qué se propuso estudiar ahí?

Fue por recomendación de un buen amigo en Guayaquil, que me puso en contacto con el gran pianista Ennio Gatti, que toca con Willy Colón. Yo estaba pensando irme a una universidad en Boston, pero Ennio me dijo que él estuvo en ese conservatorio. Desde entonces tuve en mente estudiar con el profesor de él.

Leí que tuvo que postularse dos veces para poder ingresar.

La primera vez que apliqué en el 2013 no entré. El nivel de aceptación de la escuela es muy alto. Tres años después apliqué de nuevo y gracias a Dios lo logré.

Aparte de los profesores, se debe aprender muchísimo de los compañeros de clase. Cada uno con sus propias inquietudes.

Por supuesto. Si bien muchos de los profesores han trabajado con grandes exponentes del jazz y eso es muy inspirador, también lo es el ver esa pasión que tienen los compañeros por ser excelentes en el arte que aman.

Más aún cuando en EE. UU. es mayor la oportunidad de compartir con personas de distintas culturas y nacionalidades.

Es muy enriquecedor. El entender el mundo con una perspectiva más amplia te hace entenderte a ti mejor como individuo y como ser humano. Y no solo los compañeros del departamento de Jazz. El Manhattan School of Music tiene carreras de música clásica, jazz y también teatro musical, entonces estás rodeado de un altísimo nivel de excelencia.

¿En qué tipo de tendencia o subgénero del jazz ha centrado su trabajo?

Yo creo que cuando hablamos de jazz, no hablamos de un género, sino de una tradición que evoluciona. Difícilmente me podría encasillar. Yo he estudiado la tradición desde antes del concepto de la palabra jazz, pianistas como Scott Joplin que hacían ragtime (género pianístico) a inicios del siglo XX, otros de los años 50, 60 y más adelante. El jazz permite que cada artista busque y desarrolle su propia voz.

Podría nombrarnos a sus referente e influencias musicales.

Estoy influenciado por la tradición del jazz, pero últimamente estoy estudiando compositores impresionistas como Claude Debussy o Maurice Ravel; he tratado de incluir parte de sus texturas en mi performance. Que es algo que han hecho la mayoría de grandes exponentes: nutrirse de la música en general. Como Bill Evans, uno de mis referentes. El jazz no puede ser independiente a lo que está pasando musicalmente alrededor. A la larga, es amar la música, la libertad y encontrar tu propia voz.

El jazz en Guayaquil

¿Cómo ve la situación del jazz en Guayaquil? ¿Diría que hay una comunidad o red que conecta a los músicos jazzeros en la urbe? ¿Y con el público?

Los proyectos de jazz en la ciudad los puedes contar con los dedos de ambas manos. Siento que si bien entre colegas conocemos de nuestro trabajo, creo que no hemos conseguido aún tener una comunidad sólida donde podamos construir desde la unión. Así como yo busco espacios para mostrar mi trabajo, de la misma forma mis colegas. Lo importante es que la audiencia conozca más del género y lo que está pasando. Es una conversación: los músicos proponemos la conversación y la audiencia la continúa.

Joan se formó en el Manhattan School of Music, Estados Unidos. Ha producido conciertos en Ecuador con varios de los músicos que conoció allá, como Shai Golan, Rico Jones, James Zito o Steven Feifke. Juan Pablo Farra

Usted ha traído a varios músicos jazzeros de alto nivel al país.

Han sido sueños hechos realidad. Son músicos de un nivel tremendo, lo mejor de su generación. Incluso tres de ellos (refiriéndose a los saxofonistas) ganaron el primer lugar del Vandoren Emerging Artist Competition. Es muy emocionante. Sobre todo ver las respuestas de las audiencias. Porque cuando se hace arte de gran nivel, con el corazón, eso genera esperanza a los que lo reciben, porque es una forma de alimentar el alma con esa belleza. Ese alimento que se lleva el alma, se traduce en ganas de vivir.

Sobre el show en Odisea Brewing

Para la presentación de este domingo, Joan tocará con el bajista quiteño Giovanni Bermúdez (foto derecha), quien estudió en el Conservatorio Real de La Haya (Países Bajos). Sobre él, Joan comenta: “Es mi bajista de cabecera. Un músico muy culto y educado. Siempre me acompaña en mis shows y cuando vienen artistas extranjeros”.

En la percusión suele acompañarlo Carlos Bravo, pero por motivos de fuerza mayor esta vez tocará junto a Andrés Figueroa, quien fue alumno de Carlos, a quien Joan considera un baterista sumamente talentoso.

El show será a las 17:00 en la cervecería y restaurante Odisea Brewing.

