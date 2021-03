Jessica Núñez: "A los 50 años, sé lo que realmente me importa"

Marzo de 1991. La guayaquileña Jessica Núnez Saverio entrega la corona de Miss Ecuador a su sucesora, Diana Neira. Treinta años después de esta noticia, EXPRESIONES se reencuentra con una mujer diferente. La modelo que de representar al país en Miss Universo pasó a ser presentadora de televisión y posteriormente emprendió una carrera como decoradora de interiores y diseñadora de muebles, hoy incursiona en el mundo de la moda, al confeccionar pijamas y túnicas que llevan su nombre. Pero detrás de estos logros, aquella chica ávida de encontrar su espacio en este mundo, mantiene intacta su alegría y aquel entusiasmo que la dio a conocer dentro y fuera de la pantalla.

A sus 50 años lo ve todo diferente. Sostiene que le da importancia a lo simple y cotidiano y desecha la idea de desgastar su energía en cosa que, dada la situación que enfrenta el mundo, son totalmente descartables.

Mantenerse lozana y sin subir de peso responde a una alimentación rica en proteínas, pero sin privarse de los carbohidratos. “Cada situación es distinta, pero mantengo un equilibrio en todo lo que como. Debo admitir que lamentablemente he bajado el consumo de frutas porque las tengo asociadas con el azúcar. Es tema mío (risas), pero hay frutillitas en la mañana”.

“No me importa pararme de cabeza cuando algo me apasiona, el tiempo se detiene cuando se lo disfruta”.

SU NUEVO EMPRENDIMIENTO

Sus túnicas han obtenido gran demanda en la venta online. Gerardo Menoscal

Tras dejar la televisión hace casi 20 años, Jessica Núñez mantenía el deseo de convertirse en decoradora de interiores, un sueño que finalmente hizo realidad hace menos de una década. “Estudié esta carrera y siempre pensé que a quien le gusta el diseño puede crear lo que sea. No concibo alguien que viva en una casa moderna y se vista de una manera anticuada”.

Jessica, quien confecciona sus propios collares, carteras y muebles, descubrió otro talento en la época de confinamiento. “En el pico más alto de la pandemia reflexioné sobre las cosas que quería hacer y no había podido concretar por diversos motivos. Lo cómico es que me tocó en la playa y me quedé allá con solo dos prendas de ropa y un pareo. En mi cabeza rondaba la idea de lucir bien estando dentro de casa y una vez que nos permitieron salir, me volví loca buscando telas y muestras”. Desde ese instante sobrepuso la palabra “ahora” a “mañana lo haré”.

Así empezó a crear sus pijamas. Recuerda que una amiga le compró dos, otra le encargó tres y así comenzó su expansión por su cuenta de Instagram. Y no solo se limita a ropa de dormir, pues también vende túnicas que se pueden lucir en la calle.

“Estoy muy agradecida por la acogida, no me imaginé que tendría tal demanda, al punto de que en diciembre tuve que decir que cerraba hasta nuevo aviso por la cantidad enorme de pedidos. No es que soy Carolina Herrera (risas), pero me impresionó hallar un nicho porque, como yo me sentía, seguramente otras mujeres también tenían esa necesidad de vestir bien estando en casa y por eso el éxito de las túnicas”.

El diseño de ropa lo ve como un bebé que crece a través de sus ventas online. “Los materiales están en el aire, tú pones la diferencia al momento de moldear y presentar”

Ahora, va por más y estudia lanzar al mercado una línea más casual de blusas.El estudio familiar de su casa ahora se ha convertido en su centro de operaciones, donde hay desde carpetas hasta muestrarios. Jessica Núñez está imparable.