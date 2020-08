Miss Mundo 1970, los 50 años del primer 'black power'

En noviembre próximo se cumplirán 50 años de aquella competencia de Miss Mundo que se llevó a cabo Londres. Su anfitrión fue nada menos que Bob Hope, uno de los artistas más versátiles de Estados Unidos nacido en Gran Bretaña. En esa época, Miss World era el programa de televisión más visto en el planeta.

Para ese entonces recién se gestaba el Movimiento de Liberación de Mujeres, lo que hoy conocemos como movimiento feminista, que tuvo gran repercusión el día de la elección, pues un grupo de señoras logró invadir el Royal Albert Hall donde se llevaba a cabo la ceremonia que era transmitida en vivo. Finalmente las autoridades intervinieron y una vez retomado el control, el concurso continuó.

Sin embargo, la polémica estaba lejos de terminar. En el auditorio, todos apostaban por la sueca Marjorie Christel Johansson como ganadora, pero resultó ser la tercera finalista.

La gran triunfadora fue Jennifer Hosten, representante de Granada, quien en esa fecha se convirtió en la primera mujer negra en ser coronada Miss Mundo. Esto puede traducirse como el primer ‘black power’ de la historia.

UNA ECUATORIANA EN EL POLÉMICO CONCURSO

En la gala de hace 50 años, la guayaquileña Sofía Monteverde Nimbriotis (fallecida en 1985), llegó a situarse en la décima posición. Se convirtió así en la primera ecuatoriana en llegar a una semifinal en un certamen de belleza internacional.

“Es increíble que mi mamá haya sido testigo de ese movimiento. Porque aunque participó en Miss Mundo era una mujer muy independiente, con ideas y objetivos muy claros, nada sumisa”, dice Sofía Barriga, hija de la exsoberana.

Sofìa Monteverde se ubicó en el top 10 de las mujeres más bellas del mundo. Cortesía

María Cecilia Gómez de Lapentti recibió la corona como Miss Mundo Ecuador 1971, de manos de Monteverde y la recuerda como una mujer muy reservada y no muy dada a compartir con las demás jóvenes. “Ella llegó, me dio la corona y se fue, no se quedó aunque estaba invitada”, sostuvo.

EN LA GRAN PANTALLA

La película Misbehaviour revive la historia de la primera vez que una mujer negra ganó el certamen ya mencionado. En aquella noche incidental otra joven negra, Pearl Jansen, representó a Sudáfrica, algo insólito hasta entonces, pues generalmente las chicas de esa etnia participaban en un concurso solo para ellas. Keira Knightley es una de las protagonistas de la cinta que originalmente sería estrenada en mayo, pero debido a la pandemia ahora se ha presentado en forma digital con gran aceptación.

En el filme, Knightley da vida a una de las mujeres que forman parte del movimiento feminista que está en contra de que las mujeres sean tratadas como objeto y un trozo de carne en estos concursos de belleza, algo que por décadas se ha combatido.