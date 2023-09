Jessenia Hatti: "El periodismo que hice marcó un precedente"

Luego de meses de deliberación, el jurado dio a conocer el resultado: la ecuatoriana Jessenia Hatti (39) fue galardonada en los Sunshine Awards con dos reconocimientos a sus trabajos como reportera de Telemundo, en Miami.

La rubia no se lo esperaba, pero sí supo a quién dedicarle tal honor. A su mamá, “que está en el cielo”, a su esposo, a sus dos hijos y “al Ecuador, mi cuna en donde nació y se formó esta humilde periodista a quien le enaltece el reconocimiento de la gente maravillosa que me ha acompañado durante estos 21 años de carrera”.

Desde la Ciudad del Sol, donde reside hace 13 años, habla con EXPRESIONES sobre los reportajes premiados por la Sociedad de Periodistas Profesionales de Florida, Estados Unidos.

“Uno fue el sobrevuelo que hice en el avión de los guardacostas de Estados Unidos, tras un éxodo de cubanos que estaban cruzando el Atlántico en botes, una travesía peligrosa. El segundo fue por la cobertura del huracán Ian que destruyó absolutamente todo y fue un trabajo completo de una semana”, explica. Pero también sobre su experiencia como periodista.

¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de allá y el de acá?

Hacer periodismo acá (Estados Unidos) es extenuante y a veces haces más de tus horas. Me gusta, pero termino agotada. Allá podía tener tiempo para salir y reunirme con mis amigas, pero ya no se puede hacer eso. Llego a mi casa para atender a mis hijos.

¿Qué le debe a sus años de farándula en Ecuador?

Haberme formado en un campo que permitió perderle el miedo a las cámaras, a hacer TV en vivo sin ningún problema, eso es una destreza. No todos pueden estar frente a una cámara y hacer un show por dos horas, eso lo hice durante 7 años. Pero aquí en los Estados Unidos me tocó empezar desde cero, tuve que formarme nuevamente, volver a tocar puertas. Creé mi reel con una perspectiva completamente diferente que no tenía nada que ver con farándula. Mucha gente aquí no sabe que estuve en ese tipo de programas.

¿Por qué no hablar de algo que dice que la formó y le dio la experiencia?

No lo evito, no lo escondo, cuando tengo la oportunidad lo digo. Pero ya no es parte de esta nueva etapa de mi carrera.

¿Qué ha cambiado durante este tiempo?

Hace casi 13 años que dejé Ecuador, y mi vida ha tenido un cambio grande. Saqué un masterado en Ciencias Políticas, tuve que estudiar mucho más, incluso del periodismo de este país, porque ya no me estoy dirigiendo a un solo público, sino a uno muy amplio y diverso y lo que tenía en mente era hacer noticias. Ya no me veía en farándula.

¿Cómo ve la prensa rosa ecuatoriana?

Veo periodistas que son diez mil veces más atrevidos que yo y dicen cosas que te quedas con la boca abierta. En mi tiempo, para la gente que estuvo y creció conmigo, que siguió mi carrera, quizás fui un poco fuerte y picante, pero si lo comparas ahora con las redes, yo era muy tranquila. Si iba a entrar a un programa de ese calibre quería dejar una huella. Sin ánimos de presumir, me gusta prepararme. Quería que nuestra TV se pareciera a lo que ya se estaba haciendo en México y en Estados Unidos, como ese tipo de programa que eran picantes y fuertes y que llamaban la atención.

¿Siente que con su trabajo dejó huellas?

No sé, tal vez sí o no. El periodismo que hice marcó un precedente. Muchos jóvenes migrantes me dicen que me conocieron de pequeñitos. Otros comunicadores que hacen farándula dicen que aprendieron de mí por las contrapreguntas. Cuando uno es joven es loco, impetuoso. Me hubiese gustado dejar una huella en el periodismo noticioso. Lo digo con mucha modestia y humildad.

¿Qué se llevaría de Ecuador a Miami?

Tal vez la cercanía de la gente, me hace mucha falta mi familia. Tener eso de conservar las amistades. Comerme un encebollado sin que cueste más de 20 dólares...

