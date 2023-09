Danilo Carrera: "Ya no me tratan como el niño, ahora soy la estrella"

El ecuatoriano Danilo Carrera (34) estuvo en Venecia, Italia, junto con otros compatriotas, invitado por una marca de teléfonos celulares. Tras aquello, el miércoles 6 de septiembre se anunció a través de sus redes sociales y con un comunicado de Telemundo que él ya era parte de esa cadena. En el matutino 'Hoy día' le dieron la bienvenida, así como en el espacio 'La mesa caliente'.

A inicios de año dejó su vida en México para mudarse a Miami, donde radica con su familia. La razón de ese cambio fue permanecer junto a su madre, Elsa Huerta, diagnosticada con cáncer, lo que implicó suspender de manera temporal su trabajo en la televisión. Eso generó especulaciones, sobre todo porque acababa de protagonizar 'El amor invencible' de Televisa con una de las actrices más cotizadas, Angelique Boyer. Esta historia se ve por la señal internacional en Ecuador y ya se anuncia su desenlace.

EXPRESIONES conversó con el actor, que cuando se le pregunta sobre su vida sentimental, responde: “Soy Danilo Carrera, yo siempre tengo un amor... pero me lo guardo para mí”.

Vuelve a su ‘casa televisiva’ porque en Telemundo se inició...

Yo en ese canal hice 'Relaciones peligrosas' en 2011. Entonces era un jovencito. Inicialmente se dio un acercamiento con Univisión, pero no había ninguna oferta o trabajo. Mientras que Telemundo me dio la opción de hacer series, películas, telenovelas no solo en Estados Unidos, además en el exterior y ser presentador en programas especiales.

Vio caras conocidas y muchos recuerdos vinieron a su mente...

Ya no me tratan como el niño, ahora soy la estrella, el trato es diferente. Pero sigo teniendo las mismas ganas y los mismos sueños. Me reencontré con mucha gente que no veía desde 2012. Estoy contento, sobre todo porque la gente se me acerca, me saluda con confianza. A veces no nos ven como alguien normal, sino inalcanzable.

¿Ya existe un primer proyecto en el cual intervendrá?

Lo primero será una serie que se empezará a grabar a finales de enero del 2024. Puede decirse que el primer confirmado del elenco soy yo y seré el protagonista. Todavía faltan varios meses. Ya pedí que hasta esa fecha me involucren en algún proyecto. Tengo trabajo, además haré algo para Ecuador. Todavía no se pueden dar detalles (risas).

Durante su retiro temporal de la pantalla chica estuvo haciendo una película. No para.

Es una cinta que escribí que se llama 'Only in CDMX'. Gira en torno a una chava que huye de un novio tóxico en Estados Unidos. La gringa se enamora de mi personaje. Ahí empieza el triángulo amoroso. Tengo dos inversionistas para ese filme. Ahora falta la posproducción. En el reparto están Alexis Ayala, quien no es el villano en esta historia (risas), es un actorazo y se puede dar el lujo de hacer lo que quiera, también Gaby Borges, Enrique Montaño e Isabella Fernández, quien es la protagonista.

Fue la que mejor casting hizo y es su primer filme. No solamente escribí el argumento, también la produje y compartí la dirección con Édgar Pavía. Las grabaciones se dieron en Quarry Studios. El próximo año ya estará en los cines.

Escena de la cinta 'Only in CDMX'. Cortesía

Por lo dicho, estar detrás de cámaras también le entusiasma.

Sinceramente me gusta escribir más que actuar. Cuando se tiene la oportunidad de hacer el guion, además de producir, dirigir y actuar es una sensación increíble. No hay nada como estar en el set y que algo que escribiste hace dos años tome vida.

Durante el rodaje en México. Cortesía

En el final de su reciente producción 'El amor invencible', que todavía no se ve en Ecuador, la protagonista Angelique Boyer no se queda con ningún galán, solo con sus hijos.

Quisieron dar el mensaje de empoderamiento femenino, que la mujer no necesita una pareja para ser feliz. Yo estuve hasta el último momento trabajando, no fue porque me vine a Miami que hicieron esos cambios.

Protagonizó con la actriz de moda en México. ¿Qué tal trabajar con Angelique?

Una experiencia muy chévere. Jamás imaginé trabajar con Angelique, quien me dijo que pensó que algún día compartiríamos y se dio. Una gran profesional, crecí mucho como actor. Me gusta su manera de ser y actuar.

¿Por qué cree que algunos de sus colegas, nos referimos a los ecuatorianos, han logrado destacarse, pero no se han mantenido?

En esta carrera hay momentos, es como una montaña rusa, a veces estás arriba, otras veces, abajo. Ahora soy el actor más famoso en México porque participo en la telenovela más exitosa, en horario estelar, a las nueve de la noche, con la actriz número uno y con altos rating. Pero si pasan 8 meses o un año y no estás al aire, dejas de estar en la cima. Esta carrera es un negocio, aunque también es artística. No digo que los otros no hagan lo mismo.

Siempre veo la manera de mejorar el producto, en el que hay negociaciones, venta, relaciones públicas y marketing. Con los que más comparto son con Roberto Manrique y Eduardo Maruri. Ambos se han esforzado. El primero está participando en una serie en Colombia. Eduardo acaba de intervenir en una producción de Amazon y ahora se encuentra en México para un proyecto.

Es satisfactorio ver que actores de telenovelas dan el salto a series en otras plataformas. Ya es una tendencia muy marcada.

Los mejores actores en el medio de hablahispana son los que participan en telenovelas. Les guste o no, le duela a quien le duela. Son los que más dinero ganan, los que más trabajo y reconocimiento tienen y los más famosos. Cuando no los querían contratar, esas producciones no las veía nadie, cuando cambiaron de proceder la historia fue diferente. No hay comparación, a los actores de telenovelas los ve todo el mundo. A esa gente envidiosa, porque era envidia, no le quedó de otra que contratarlos porque si no tampoco comían.

¿Usted se vende bien?

No sé si me vendo bien, pero me vendo caro (risas).

Hace menos de un mes falleció el actor David Ostrosky con quien compartió en Vencer la ausencia. Usted interpretó a su hijo.

David encarnó a mi padre en la historia. Era don Homero. Supuestamente estaba bien, pero en una escena yo tuve que abrazarlo y le sentí una bolita en uno de sus brazos. Me comentó que la tenía hace algún tiempo y que se la iba a revisar. Era cáncer y le amputaron esa extremidad.

No pudo terminar la telenovela. Lo reemplazó el actor Rodrigo Murray. Me dolió mucho su partida. De esta experiencia se aprende a que debes atender la salud con tiempo para evitar que el mal pase a mayores. Él en la producción también estaba enfermo, la ausencia era ver perder la salud del padre.

En las redes sociales se lo vio en Venecia, Italia.

Estuve con La Caramelo y Johann Vera. Los conocía, pero no había tenido la oportunidad de compartir con ellos. Siempre he tenido pendiente no haber trabajado en Ecuador. Grabamos contenido para una marca de celulares.

Usted lo dejó todo por estar junto a su madre. ¿Cómo está la salud de ella?

Está respondiendo al tratamiento. Es una mujer fuerte, la mujer maravilla, no hay nada que no pueda hacer. Es complicado, pero tiene el mejor ánimo. Entre nosotros existe una bonita relación. Ya tiene más de un año viviendo en Miami. Acá también está mi papá y mi hermano Felipe se encuentra en España. También lo verán conmigo en el proyecto para Ecuador.

¿Surgió alguna otra razón para marcharse de México, estaba en su mejor momento?

No lo pensé, ya había logrado lo que tenía que lograr, no podía crecer más. Establecí prioridades, mi familia. Todavía tengo algunos pendientes, como entregar el departamento. Ahora que estoy en Telemundo en Miami, quisiera estar en el matinal Hoy día. Siempre es conveniente estar presente con la audiencia. Es hasta que empiece a trabajar en la serie.

Todavía faltan algunos meses para que concluya el año. ¿Tiene planificado visitar su tierra?

Este año he ido cuatro veces. Tengo mucha familia allá, hermanos, abuelita... Extraño a mis amigos, la comida. Quisiera ir, pero hay mucho trabajo. Viajaré a Colombia y El Salvador, pero por compromisos laborales.

¿El fútbol es historia en su vida, quedó solo para los fines de semana?

(Risas) Ya ni siquiera para fines de semana porque siempre estoy ocupado. Me gustaría jugar seguido. Es casi inevitable marearse cuando eres exitoso y más si se está en TV...

Para mí siempre ha habido asuntos más importantes, como el bienestar de mi familia. Un factor del que no me había dado cuenta es de lo famoso que soy.

En Televisa me decían que yo era el actor número uno de mi generación y que había conquistado un país entero. Puedo decirlo, pero no es algo que lo tengo en mi cabeza, cuando dejo de actuar, automáticamente regreso a mi círculo. No me doy cuenta y tal vez por ello tengo tanta hambre de seguir creciendo.

