Alejandra Jaramillo (quien se encuentra de visita en Venecia, Italia) confirmó finalmente su relación sentimental con el colombiano Jonathan Betancourt, conocido como Beta Mejía. A la pareja se la ve besándose en tres fotos que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram. En dos similares, cada uno levanta un jarro con los dibujos de dos perros (Reina y Golfo de 'La dama y el vagabundo') y al unirlos forman un corazón.

Además él incluye un mensaje que dice: "La dama y el vagabundo", mientras que la expresentadora del programa 'En contacto' le expresa sus sentimientos: "¡Qué lindos momentos mi amor que vengan más!". Hay una tercera fotografía en la que también se besan, pero están en un lugar público.

Los seguidores y gente del medio se manifestaron. samanthagreyb: "Que siempre tengas razones para sonreír". evelynvcalderon: "Me encanta, toda la felicidad del mundo para ustedes". nicoleeeeeee_a: "Ahí vienen los que esperaban que Alejandra se quede sola, toda su vida llorando como si Efraín fuera a regresar. Pasaron dos años, el luto y el amor que sintió lo llevará siempre en su corazón, la vida sigue y tiene todo el derecho de volver amar y sentirse amada, no sean egoístas, no sean sufridores, alégrense porque sanó y salió adelante".

En julio pasado, ellos disfrutaron de unas cortas vacaciones en Nueva York, donde se dejaron ver aunque por separados en los mismos atractivos turísticos, entre ellos, el puente de Brooklyn y la estructura arquitectónica Vessel, en Manhattan.

Entonces, el colombiano en sus redes sociales colocó el texto: "Bajo la lluvia y con mucho amor", acompañado de videos y fotografías. En una de ellas, aparecía sosteniendo a una mujer, cuyo cuerpo y rostro no se pudo ver.

Alejandra, quien vive en Estados Unidos está en Venecia, Italia con el actor ecuatoriano Danilo Carrera y el cantante Johann Vera. Allá se desarrolla el famoso Festival de Cine hasta el 9 de septiembre. Los tres han publicado imágenes y videos, luciendo muy elegantes, caminando por la ciudad o movilizándose en los populares taxis que llevan por los canales a los turistas a diferentes puntos o hacer recorridos privados.

En sus historias de Instagram, La Caramelo invitó a sus seguidores a hablar italiano. ¿Sabrá? También se la ve muy divertida.

El 31 de agosto, su expareja Efraín Ruales habría cumplido 39 años. El 27 de enero del 2024 se recordarán tres años de su asesinato.

Con Danilo Carrera y Johann Vera. Redes sociales

