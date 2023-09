La presentadora Mafer Pérez ya habla de matrimonio con Robert José Vélez, de 25 años. En el programa 'Agárrate' siempre comenta que tiene planes de boda con el hombre que cuando se le declaró le dijo que quiere que sea la madre de sus hijos. Ella dio a conocer su romance en mayo de este año. Una decisión así hay que pensarla, no se apresure, después vienen las lamentaciones.

El 5 de este mes se reunirá con el gerente de Telepremier, Andrés Villalva, quien expresó “veremos si renovamos o no el contrato. Estamos en conversaciones. Tiene poco tiempo disponible porque maneja una empresa de reinados”.

Tábata Gálvez volverá en 15 días, todavía no puede maquillarse. El médico le ha pedido que se mantenga en reposo. La actriz se sometió a un retoque en su rostro. “Ha quedado como una mujer de 35 años, luce hermosa”, dice Andrés.

Rey Vásquez retoma con fuerza lo digital

“Yo soy farándula, vibro con la farándula. Seguiré haciéndola toda mi vida hasta que el cuerpo me dé. No continuaré en Los Hackers, pero seguiré. La farándula no es una etiqueta, se trata de un sentimiento”, manifestó Reynaldo Vásquez cuando se despidió del programa 'Los Hackers de la farándula', el viernes pasado.

Además dijo a EXPRESIONES que tal vez se tome unas vacaciones “porque las necesito, retomo con fuerza las redes sociales que son las que me generan. En el canal no me permitieron estar en 'Los Hackers' y en 'La Contra' al mismo tiempo”.

Saúl Soria León, Míster Ecuador España.

El guayaquileño Saúl Soria León es el nuevo Míster Ecuador España. Tiene 27 años y es chef profesional. Fue elegido en una gala que se desarrolló en el restaurante La Toquilla en la bella capital española, Madrid.

Saúl Soria. Cortesía

Esta es la segunda edición del certamen dirigido por José Suárez y con la asesoría de la organización Atayhua Fashion International. Los que lo conocen cuentan que Saúl es muy amiguero y sociable, le encanta ver y jugar fútbol, a lo que se dedica los fines de semana. Además en todas las fiestas baila hasta el cansancio porque le gusta mucho la salsa.

