La presentadora Gabriela Guzmán (42) vive cada segundo del embarazo de su primer hijo con intensidad. Son nueve meses que pasarán rápido y cuando se dé cuenta ya tendrá a su nene o nena en brazos. Lastimosamente su mamá Gioconda, quien murió de cáncer al estómago el año pasado, no pudo conocer a su nieto o nieta.

Silvana Torres denunciada por supuesto delito de perjurio Leer más

La futura mamá de la farándula la recordó con unas emotivas palabras en las redes sociales al lucir una prenda que le pertenecía. “El cárdigan que estoy usando era de mi Pompita, por eso la sesión fotográfica fue doblemente especial para mí. Antes de fallecer, la familia tuvo la oportunidad de despedirse. Fabri (su esposo) y yo entramos a la habitación, ella estaba consciente de todo, incluso hacía bromas.

Le dije que íbamos a hacer un tratamiento para quedar embarazada y que desde el cielo nos ayude y bendiga mi embarazo. Inmediatamente iluminó su rostro con una sonrisa por la noticia, pero contestó con tanta seguridad: ‘por qué me dices eso, si yo voy a estar aquí para verte con pancita’.

Recuerdo ese momento con dolor, pero también con agradecimiento porque lo que me dijo Fabri es cierto. No todos tienen el privilegio de despedirse de esa manera de sus seres queridos. No voy a negar que ese día mis lágrimas rodaban por las mejillas, apretaba todo mi cuerpo para poder hablar, tenía un nudo en mi garganta porque sabía que no estaría. Yo solo pude decirle: ‘Sí Pompita, tienes que bendecir mi embarazo’.

Lee también: Gabriela Guzmán: "Tuve el privilegio de despedirme de mi madre"

Desde que se fue le he pedido a Dios, a la Virgen y a ella que bendigan mi vientre. No tengo dudas que es mi ángel y tiene mucho que ver con este milagro. Espero ser tan buena madre como lo fue conmigo, aunque siendo sincera nadie podría superarte”.

Con la prenda que era de su madre. Redes sociales

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!