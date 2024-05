Jennifer Lopez ¿Se está divorciando?

Los rumores de una sepación comienzan a aparecer en la prensa rosa. La idílica relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck podría no estar pasando por un buen momento.

En esta ocasión ha sido el medio In Touch Weekly el que avisa de problemas en la relación, tras charlar con una fuente cercana a la pareja que dice que ya están tratando de hacer que las cosas funcionen en la terapia de pareja. Según se informa, los esposos pelean por cada pequeño detalle.

Regularmente se le puede a Ben Affleck la cara de descontento cuando está en eventos públicos con JLo. “Se dirigen a un divorcio y esta vez Ben no tiene la culpa! Ahora se está enfocando en su trabajo y en sus hijos”, dijo la fuente.

“Ben ya se mudó y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que pudiera haber durado”.

“Un problema constante en la relación de la pareja eran las diferentes formas en que manejaban el centro de atención, con Jennifer abrazando la atención de los medios y Ben rehuyendo de ella”, informa el portal.

