Jeff Beck, el exmiembro de los Yardbirds, considerado en su momento por la revista Rolling Stone entre los cinco mejores guitarristas del mundo, con seis Grammys a su haber murió a los 78 años poco después de completar su gira con el actor Johnny Depp, con quien formó un curioso dúo que fructificó el que sería su último álbum, 18.

Su familia confirmó que su deceso se produjo el 10 de enero, tras contraer una meningitis bacteriana, en la casa familiar de East Sussex. Las reacciones de sus colegas roqueros no se han hecho esperar. “Jeff Beck era el mejor guitarrista del planeta”, expresó Joe Perry, fundador de Aerosmith. “Era un genio y nunca habrá otro como él, capaz de tocar de esa manera tan especial y brillante”, comentó Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath.

Beck, nacido en 1944 en Wallington, al sur de Londres, saltó a la fama como guitarrista de los Yardbirds, en el que tuvo el desafío de reemplazar a Eric Clapton.

Con Jimmy Page como padrino, Jeff Beck le dio fueraza al grupo para pasar a la historia como pioneros de la psicodelia británica, con éxitos como Shapes of thing, Heart full of soul y Over under sideways down. En los 80, tocó con otros grandes como Sting, Phil Collins, Roger Waters y Jon Bon Jovi.