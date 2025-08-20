Jean Paul Olhaberry llega a Ecuador por primera vez con 'Soy Magia'

El ilusionista chileno Jean Paul Olhaberry llega por primera vez a Ecuador con su espectáculo Soy Magia, un montaje sensorial que combina grandes ilusiones, narrativa poética y rituales ancestrales. Su propuesta invita al público a experimentar la magia no solo como un espectáculo, sino como un acto colectivo donde lo imposible se siente y se activa en las propias manos de los asistentes.

Considerado el escapista más importante de Latinoamérica, Olhaberry ha sido reconocido por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas como uno de los mejores magos del mundo. Su estilo de “magia emocional” fusiona escapismo de alto riesgo, música y tecnología, generando experiencias escénicas inmersivas que conectan lo misterioso con la sensibilidad del espectador.

Bautizado como el “Houdini moderno”, ha roto dos récords mundiales en apnea y escapismo, y ha recibido ocho premios internacionales que lo consagran como maestro del ilusionismo. Entre sus hazañas más impactantes destaca un acto en la Teletón Chile 2024, donde se teletransportó en vivo de Santiago a Nueva York, desafiando el tiempo y el espacio.

Una carrera meteórica

Su trayectoria incluye presentaciones en escenarios emblemáticos como el Magic Castle de Hollywood, el Fuji Rock Festival en Japón y la Expo Universal de Osaka 2025, donde representó a Chile como embajador cultural. Además, ha trabajado en televisión, documentales y colaborado con figuras como Alejandro Jodorowsky y el astrónomo José Maza, integrando ciencia, arte y espiritualidad en su propuesta.

En Soy Magia, el público se sumerge en 11 actos inspirados en mitos ancestrales y rituales olvidados, con un montaje de alto nivel y una puesta en escena cargada de poesía visual. Como explica el propio Olhaberry: “La verdadera magia no está en el truco, sino en cada persona; es un rito colectivo donde todos participan y crean el milagro juntos”.

Cristina Rodas, directora de El Teatro Scala Shopping, asegura que “tener a Jean Paul Olhaberry es abrir nuestras puertas a un espectáculo memorable y de clase mundial, lo que posiciona a Quito como una ciudad que recibe lo mejor del talento internacional. Reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer al público ecuatoriano propuestas culturales que inspiran, sorprenden y elevan la experiencia artística”.

¿Cuándo y dónde ver 'Soy Magia'?

El Teatro Scala Shopping será el escenario de cuatro funciones exclusivas: jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de agosto a las 19:00, y domingo 24 a las 18:00. Las entradas están disponibles en www.elteatro.com.ec y en las boleterías del teatro.

