La famosa modelo Jasmine Tookes anunció en una entrevista en la revista Vogue que espera su primer hijo. Conocida por ser un ángel de la marca de lencería Victoria Secret's, la estadounidense ahora se muestra abierta en esta nueva etapa en la que se apoya de su esposo, el empresario ecuatoriano Juan David Borrero, quien es hijo del vicepresidente de la república Alfredo Borrero.

Jasmine explica en la entrevista que no sabía cómo quería anunciar su embarazo. También se debió al agotamiento que experimentó. Ella pasó por una etapa de fatiga crónica durante sus primeras 12 semanas: “Estaba tan cansada que ni siquiera podía leer los correos electrónicos que me llegaban; me quedaba dormida sentada frente a mi computadora. Casi me quedo dormida conduciendo mi coche”, admite. “El cansancio era algo que nunca había experimentado”.

Ahora ella y su esposo, Juan David Borrero, tuvieron la noticia en secreto hasta ahora que llegó a seis meses de gestación y los efectos secundarios del primer trimestre desaparecieron.

Por eso ahora, que ha recuperado su vitalidad y su embarazo marcha de maravilla, ha decidido captura este momento especial de su vida y hacerse gráficas con Jerome Duran, fotógrafo con quien ha realizado varias campañas.

"Con Juan David nos hemos tomado pocas fotos a lo largo de los años. Solo nos tomamos fotos juntos el día de nuestra boda”, dijo. “Quería recordar este momento especial”. En Instagram, junto a las fotos escribió: "Me siento tan agradecida de formar una familia contigo Juan David Borrero".

El directivo de Snapchat, quien esta semana se encuentra en Qatar para presenciar a Ecuador en Mundial de Fútbol se casó con la modelo en Quito en septiembre del 2021. Ellos se conocen desde el 2016.