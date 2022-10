Ser parte de una compañía de entretenimiento tan grande como Disney es un sueño para muchos artistas, y más si esta es su primera gran oportunidad. La factoría de estrellas anglo y latinas que ha dado es innegable, entre ellas Tini, Karol Sevilla y Valentina Zenere. Y en el mismo círculo de actores se dio a conocer Jandino. El ecuatoriano, de 25 años, que a la par de sus actuaciones en Soy Luna y Bea ha mantenido su carrera como cantante, va paso a paso para distanciarse de su imagen como estrella infantil y crecer a la par con su público.

El salinense, que está de promoción de su canción María, ve la carrera sin la pretensión de repetir el pasado. Por eso aprovecha otras oportunidades fuera de este circuito. La música es su principal actividad. Allí ha puesto todas sus ganas mientras que la actuación queda a un lado, pero si llega algún proyecto interesante lo tomará.

Lo que ahora le interesa es que, además de Argentina, México y Chile, su público se afiance en Ecuador, de donde ha estado un poco alejado. “He conocido cada vez más este medio, he ido hasta el lugar más pequeño a contar lo que hago”, explica.

Esta semana, asegura, viajará a Medellín para grabar las canciones que serán parte de su primer álbum.

Jandino. G7pro (IG: @g7proec)

“Sentí que cantaba mal”

La voz de Jandino tiene una característica especial, es rasposa, lo que le da un matiz distintivo. Pero esto puede no sonar tan bien para los más puristas. Por eso, ahora en sus canciones como solista se muestra más esta identidad vocal. Sin embargo, en las canciones que tenía para las series esto era pulido hasta casi desaparecer. “A mí me hicieron exámenes, creían que yo tenía nódulos o tenía algo malo y muchas veces sufrí por eso.

También porque era como que yo sentía que el cantar ronco era cantar mal. Pero después de que pasó todo ese proceso me di cuenta de que tengo algo que nadie tiene, sabes como que es algo muy mío”, explica.

Hoy, con sus canciones más apegadas al reguetón, este recurso le ayuda mucho.

Buscando el sueño

Jandino empezó su carrera con videos en YouTube. Covers y un par de versos de canciones propias es lo que compartía con su público. Pero al finalizar sus estudios en el colegio Kennedy, decidió que lo que tenía que hacer era ir a buscar sus sueños. Jandino sabía que la educación formal no era mucho lo suyo.

“Realmente no era tan buen alumno. Tenía muchos conflictos porque era muy inquieto. Hasta tengo cara de travieso, de maléfico. Por eso recorrí varios colegios”, dice entre risas.

En 2017, decidido a que su carrera artística sea su gran proyecto, se fue de vacaciones a Buenos Aires a probar suerte. Había hecho algunos contactos desde aquí y entre fiestas de amigos conoció la gran oportunidad. “Yo le decía a mi papá que mi problema no era que me faltara el talento o las ganas, era que nadie me había descubierto”. Llegó a Argentina después de tomar la decisión de no entrar a la universidad. “Se supone que yo tenía que venir a Guayaquil a estudiar, a hacer lo cotidiano de todos mis amigos. Lo que la sociedad te dice que hagas para hacer alguien en la vida y tomé la decisión de usar todos mis ahorros en un viaje. Me fui a Argentina, me quedé un mes, allá estuve arrimado con mis amigos y, una noche en la que me colé a una fiesta, conocí a la vicepresidenta de Disney. Yo le hablé y mi vida cambió”, explica.

Jandino G7pro (IG: @g7proec)

Y aunque ese primer encuentro quedó ahí, Jandino comenzó a hacer canciones con uno de los actores que participaban en la serie Soy Luna y, entre conversaciones, su nombre volvió a aparecer entre los directivos. Por eso lo invitaron a conocer las oficinas días antes de su regreso. Estando de vuelta en Salinas, y luego de las festividades de fin de año, toma valor y se regresa a Buenos Aires a hacer más castings y probar suerte.

“Yo sabía que algo iba a pasar. Pero también tenía miedo de vivir en una ciudad tan grande, venía de mi pueblito”. Hizo un par de pruebas para series y le llegó la oportunidad de entrar a Soy Luna, en un personaje que no estaba seguro de sumarse a la tercera temporada. Pero no pasó a mayores. Por suerte, pudo abrirle el concierto a Sofía Reyes en el Luna Park y allí estaban los mismos ejecutivos que lo habían probado y lo llamaron después de eso. El resto llegó solo.

Camino en solitario

“Fue una decisión mía dejar la actuación para enfocarme en la música. Yo te digo mañana cierro un proyecto de Disney o de Netflix y lo haría, porque a mí me encanta actuar. Pero siéndote muy sincero, la música es lo que realmente me hace vibrar”. “Las canciones que grabé para Disney son canciones que sí me reflejan y sí han sido o se mantienen como las más populares. Son temas que yo escribí para mi personaje y se quedaron”. “El posicionamiento y la inversión que tiene Disney es distinta a lo que uno puede llegar a ser como artista independientemente. Estoy demasiado contento con lo que se ha hecho aquí en Ecuador. Este poco tiempo que he trabajado, como que me tomé el tiempo realmente de visitar medios que nunca había hecho, porque siempre que venía estaba dos días en Salinas y volvía”. “A mí no me gusta el escándalo, es una realidad. Si me gustara, estaría ya en un programa de farándula diciéndole a esta persona ‘hey, tú eres un tal por cual’”. “Lo del video con Melfi no se lo buscó. Fueron los programas de farándula los que crearon la idea de que nos habíamos peleado en la discoteca cuando solo era una escena del videoclip. Pero funcionó, la gente preguntaba quién era yo. Lo importante es que los fanáticos sabían que era del video porque habíamos subido todo nosotros una semana antes”.

Fotos y video: G7pro (Ig: @g7proec).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (Ig: @israelplaza91).

Vestuario: Forever 21 (Ig: @forever21ecuador).