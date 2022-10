Los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo siempre logran que sus canciones se vuelvan éxitos inmediatos. Ese toque del Rey Midas es escaso en la industria musical, sin embargo, ellos lo han podido manejar por más de diez años de exitosa carrera.

Los colombianos están empezando una nueva etapa artística tras la era de Malibú, su último proyecto de larga duración. Ahora, junto al rapero español Omar Montes, traen Soltera, una canción mucho más de fiesta y celebración, lo que deja claro que la melancolía de su álbum anterior quedó en el pasado.

En esta entrevista desde Los Ángeles nos adelantaron lo que tendrá su nuevo trabajo discográfico, que tiene como primer adelanto esta canción hecha en España.

Con Malibú lograron unir a más de 8 estrellas latinas. ¿Cómo se renuevan para superar ese proyecto?

Después de un álbum como ese, es necesario ir por caminos diferentes. Aquí veníamos tocando muchos temas de tristezas, despedidas, lágrimas, nostalgia y queríamos hacer una canción que no tuviera nada que ver con eso. Por eso nuestro nuevo álbum se aleja de Malibú. En esa nueva etapa, vamos a jugar con géneros que nos gustaban cuando éramos más jóvenes, siempre desde nuestra forma de escribir y cantar. Sabiendo que somos un grupo urbano. Por ejemplo, Soltera es un reguetón con detalles de hace diez años. Con un flow como de Juan Magan y Don Omar.

¿Qué barajan para llegar hasta estos ritmos?

Es como remontarse a esas épocas y escuchar mucho más a esos artistas que nos gustaban antes. Lo importante es también hacerlo muy personal. Omar Montes también le pone su sello al nuevo tema.

¿Volverían también al look de aquellos años?

No estamos cerrados a casi nada. En el álbum pasado nos vestimos para un video de forma muy setentera. Si la canción es buena, si el look es bueno, si los zapatos son buenos, cuando lo que sea es bueno, no importa el tiempo, funciona.

¿Cómo fue la experiencia de su gira por España?

Pasamos por allá un buen rato. Fue una gira muy larga por todo el verano y la disfrutamos mucho. Desde la pandemia no podíamos dar conciertos raros y como lanzamos tantas en este tiempo, no las habíamos tocado. Así que fue una primera vez bonita y claro que también pusimos los clásicos. Ver que la gente se la sabe, la grita o la llora es bien bacano. Ahora ya estamos en nuestro estudio en Los Ángeles, trabajando en lo nuevo que se viene para nosotros. Está quedando muy bueno.

¿Van a ir sencillo por sencillo?

Sí, puede ser. Por ahora, nuestro principal interés es que nos gusten las canciones que estamos haciendo y luego vemos cómo las empaquetamos.

Contentos por la nominación al Latin Grammy

Cali y el Dandee no solo son músicos, también son productores de muchos artistas de la escena.

Por eso, en esta edición de los Grammy latinos su trabajo figura en varias categorías. Mauricio se une a su inseparable dupla, Andrés Torres, y consiguieron entrar en cinco categorías, y tres directamente como Mejor álbum del año (Aguilera, Cristina Aguilera; Dharma, Sebastián Yatra, y Viajante, Fonseca). ¿Cómo pesa el corazón en este caso?

Así contestan: “Nos va a ganar Bad Bunny, así que no importa (risas). Lo principal en este trabajo es que te gusten las canciones, todo lo demás está bien. Tiene que ver mucho con la suerte. No hay que creérselo mucho. Hay muchos álbumes increíbles que no nominan y no significa que no estén a la altura. Hay que tomarlo como un regalo. De seguro nos iremos de fiesta en la noche de los Grammy. Más allá de eso, no le echamos mucha cabeza”.

El dúo que forma parte de la Academia confirma que ya habían hecho sus votaciones y que les fue muy bien. Con cautela aseguran: “No te podemos decir más porque es confidencial”.