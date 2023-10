James Middleton se convirtió en padre

El hermano menor de la princesa Kate, James Middleton, y su esposa, Alizee Thevenet, le dieron la bienvenida a su primer bebé. La pareja fue vista paseando a su recién nacido en una carriola por el barrio londinense de Notting Hill.

La princesa Leonor recibe el apoyo de los españoles Leer más

Hasta el momento, no se ha revelado el nombre, el sexo o la fecha de nacimiento de la criatura. Él contó a sus seguidores de Instagram que estaban esperando a su primer hijo el pasado mes de julio. “No podríamos estar más emocionados... bueno, Mable podría estarlo”, escribió, haciendo referencia a su mascota.

“Fue un comienzo de año muy difícil después de perder a mi amada perra Ella”, continuó el empresario. “Sin embargo, terminaremos el año con la pequeña incorporación más preciada a nuestra familia”.

Ellos se conocieron después de que Ella, la perra de terapia de James, corrió hacia su futura esposa mientras visitaba el South Kensington Club en Chelsea, Londres, en 2018. “Bastante avergonzado fui a disculparme y traer a Ella de regreso”, contó James al diario The Telegraph en marzo de 2021. “No lo sabía, pero acababa de conocer a mi futura esposa, todo gracias a Ella. Si no hubiera confiado en Ella, no la habría llevado al South Kensington Club y no habría podido saludar a la mujer que se convirtió en mi prometida”.

(Te invitamos a leer: James Middleton será padre por primera vez)

Casi un año después, James reveló que le había propuesto matrimonio a Alizee en octubre de 2019. Para James, sus perros son muy importantes, puesto que fueron fundamentales para superar la depresión que sufría, una enfermedad de la que el empresario británico siempre ha hablado con naturalidad.

Juan Carlos de España le gana la demanda a su examante Leer más

Antes de convertirse en papá, James celebró la llegada de seis sobrinos y sobrinas. Además, fue el último de sus hermanos en casarse. Kate contrajo matrimonio con el príncipe Guillermo en 2011, mientras que Pippa intercambió votos con James Matthews en 2017. James es tío de los tres hijos de Kate y Guillermo: el príncipe George, Charlotte y Louis; así como de los tres hijos de Pippa: Arthur, Grace y Rose.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!