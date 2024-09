Ivanna Nicola: "Soy natural, le tengo terror a las agujas"

Lo primero que llama la atención en Ivanna Nicola (21) son sus ojos. Tiene una mirada penetrante. La guayaquileña está a punto de culminar su carrera de Comunicación Social en la Facso. Es modelo, bailarina, profesora de danza y reina de belleza.

Cuando era una niña, su progenitora (Lucilla) la llevó a un evento que se desarrolló en un polideportivo donde enseñaban gimnasia rítmica. Ahí conoció a una profesora que además de dar clases de gimnasia, era bailarina.

Aprendió ballet y a los 13 años empezó en el modelaje. Por su altura (1,78 metros), maestros, familiares y amigos le decían que considere dedicarse a ese oficio. Por la muerte de sus abuelitos (Germán y Esther) hizo una pausa.

“Mi abuelito falleció por covid-19 en 2020. No quise seguir modelando. En 2022 murió mi abuelita, no por el virus. Recién en 2023 lo retomé. La muerte de ellos me causó un gran dolor. Eran como mis padres”, cuenta con mucha emoción.

Pesa 120 libras. Sus medidas son 84-62-95. Está previsto que en diciembre viaje a Panamá al certamen Miss Latinoamérica.

Siempre es mejor tener algo de ‘cancha’ o experiencia en reinados…

Estoy recibiendo la preparación de José Hidalgo, estaré en Panamá del 2 al 12 de diciembre. Cada aspirante debe llevar su proyecto social. No es mi primer certamen. Antes participé en Reina del Carnaval de Guayaquil, lo gané en 2020. Ahora después de cuatro años me subiré al escenario de otro concurso. Ya debería estar en Panamá, pero movieron la fecha por Miss Universo, que será en noviembre en México. Prefirieron que sea después. Todavía no sé cuántas aspirantes competirán.

Baila, modela y es reina. ¿En cuál se siente como pez en el agua?

(Risas) Me atrae el modelaje, pero en los reinados siempre motiva la parte social. Aquello es mejor mantenerlo en bajo perfil, no hacer bulla en redes sociales, no es mi estilo. Como modelo, puedo desenvolverme en la pasarela, en lo publicitario… Yo me siento como pez en el agua en las pasarelas, es lo mío. Es complicado escoger porque me encantan las tres actividades, De cada una me he llevado una experiencia.

La mayoría de reinas se someten a tratamientos estéticos e incluso a riesgosas operaciones para lucir perfectas. ¿Es su caso?

Soy natural. Me sometí a un tratamiento estético, no es operación; en la punta de la nariz me colocaron ácido hialurónico. Me dolió un poco, pero es un dolor soportable. Les tengo terror a las agujas (risas).

Usted no se muere de hambre, porque además es profesora de danza.

Generalmente los bailarines se transportan a otro mundo cuando suben a un escenario. ¿Qué siente usted?

Desde niña me di cuenta de que sin importar el ritmo, solo me concentro en mí y en lo que expresa la canción. Me conecto con la música, me siento yo.

"He aprendido a amarme"

Siempre existe una parte del cuerpo con la que mejor nos sentimos y otras con las que no. ¿Cuáles son las suyas?

Mi cara me gusta porque me recuerda a mis padres (Roger y Lucilla). La gente también me comenta que me parezco a ellos. Mis ojos son expresivos, transmiten que soy apasionada (risas). Me dicen que miro profundamente y que lo primero que ven en mí son mis ojos. He aprendido a amarme.

¿Tras Miss Latinoamérica en Panamá le interesa seguir participando en certámenes?

Le he comentado a José que el próximo año quiero descansar un poco. En 2024 he tenido mucho trajín, necesito darme un espacio para terminar mis estudios universitarios. Una carrera siempre es importante. Solo me falta un semestre, no tiraré la toalla a estas alturas. Tal vez en dos o tres años participaré en Miss Ecuador para ir al Miss Universo. Siempre representar al país es una gran responsabilidad.

"Me iban a llamar Candela"

Es de contextura delgada, pero las modelos y las reinas siempre siguen un plan alimenticio.

Por más que como mucho, no subo de peso. Si se me antoja un platillo, no me privo de este. Claro que no lo como a diario. Por lo que muero es por el verde, no falta en mi casa. El encebollado también me encanta. Aunque me paguen, no probaría ni guatita ni cuy.

Siempre existen los pros y los contras. ¿Qué detesta de los reinados?

La presión es terrible, no solo como participante, también como mujer. El estrés es muy grande porque tratamos de dar lo mejor. Siempre hay un lado positivo, la experiencia, la enseñanza que se gana, siempre me llevo algo.

Mara Topic representará al país en Miss Universo. ¿Qué posibilidades le ve para llevarse la corona?

Creo que es hermosa, capaz y a pesar de su enfermedad, Hashimoto (una condición que le provoca una notable caída del cabello), no se pone límites para lograr su sueño. Quisiera que gane y que sea la primera ecuatoriana que traiga la corona de Miss Universo.

Su nombre, Ivanna, no es común. ¿Por qué se lo pusieron?

Mi mamá me iba a llamar Candela. Un nombre fuerte. Finalmente no me lo puso y prefirió Ivanna (risas).

En un futuro no tan lejano quiere participar en Miss Ecuador. Carlos Klinger

