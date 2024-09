Ana Paula: La cantante graba 'En el barro' de Netflix

La cantante ecuatoriana Ana Paula (28), quien vive en Buenos Aires, Argentina, es parte de la serie 'En el barro', en la que una de las protagonistas es la actriz colombiana Carolina Ramírez, quien estelarizó 'La hija del mariachi' y 'La reina del flow'. Ambas producciones se vieron en Ecuador.

Según la también actriz, “comencé a grabar hace tres meses. 'En el Barro' (es un spin off de 'El Marginal', un popular seriado) se desarrolla en una cárcel de mujeres de Argentina, con la dirección de Sebastián Ortega. Aún no puedo hablar mucho de mi personaje, pero se estrenará en 2025”.

Ana Paula se puso en contacto con un representante artístico, “con el cual habíamos hablado hace cinco años para trabajar juntos, pero no se daba, y el mismo día me mandó el casting para uno de los protagónicos. Me hicieron un ‘call back’ para conocerme y pasar a una segunda instancia. Luego me confirmaron que quedé para otro rol, un poco más joven, al parecer doy de menos edad (risas). Ese mismo mes arrancamos a grabar”, le cuenta a EXPRESIONES.

Un gran elenco

Además de Ana Paula y Carolina Ramírez, están Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto y Ana Rujas. La cantante María Becerra tendrá una intervención especial.

La historia es producida por Netflix, Underground y Telemundo Studios. En el barro inicia cuando Gladys Guerra (la Borges) y otras condenadas sin experiencia en prisión, son atacadas mientras se dirigen a la cárcel de La Quebrada.

Los padres de la artista nacional, la productora Ana Buljubasich y el músico Nerio David, se sienten muy orgullosos de los logros de su hija y ya se preparan para verla en acción.

El rey de la TV

Carlos Scavone es el nuevo rey de la TV. Así lo considera el fotógrafo Joshua Degel, quien le ha hecho una portada digital al presentador de ‘Combate’. “Estoy haciendo mensualmente una sesión de fotos digitales. Antes estuvieron Joselyn Gallardo y Fiorella Solines. Busco un tema relevante o un personaje del momento, lo desarrollo y lo lanzo. Es como mi propia revista. Creo que Carlos lo está haciendo maravillosamente, hice el concepto, por ello le puse corona y televisores”, comenta Joshua, quien ha trabajadocon muchos talentos locales.

