Marián Sabaté se va de Ecuavisa

¿Marián Sabaté ya no está en 'Los Hackers'? Se iría a OroMar TV. Es lo que se comenta. Ahí está una de sus mejores amigas. Un canal que con el reality 'BLN' (con Carlos José Matamoros y Karin Barreiro) se ha hecho sentir. Desde que ella ingresó al espacio de farándula de Ecuavisa, se cuestionó su presencia, sobre todo por el trato que ha recibido.

La rubia reflexionó en sus redes sociales y dijo: “Uno es dueño del camino que toma en esta vida, a veces es el correcto, en ocasiones nos equivocamos. Me ven sonriendo, pero llevo un torbellino de emociones, paso de la ansiedad a la paz, de la angustia y la duda a la felicidad, de la certeza a la indecisión, las cosas nuevas que llegan a tu vida son por algo, reconozco ser cobarde para los cambios, me gusta la zona de confort y lo conocido, pero Angelines (su madre) me decía el tren pasa una sola vez, hija arriésgate que si sale mal por lo menos lo intentaste”.

¿Qué dicen sus seguidores de la salida?

La mayoría de sus seguidores, que la consideran la reina de la prensa rosa, la apoyan. munekifergi : "En lo personal pienso que Marián es una de las mejores animadoras del país”.

Wilmotmaggie: "Marián tiene que estar donde la traten bien, y ahí en 'Los Hackers', no es, empezando de que ella tenía que quedar en el puesto de Cinthya Copiano".

Después de estar invitada en más de una ocasión en ese espacio, en 2023 la presentadora se unió al grupo de panelistas.

La pregunta que se plantea la prensa rosa y el público es la siguiente: ¿Habrá una nueva panelista? Ya se menciona a Carolina Jaume, quien ya estuvo.

