Ivanna Jones, la coach que enseña a tomar el control del dinero sin miedo

Habla de finanzas sin tabú y con total claridad a través de la plataforma Me di cuenta y el podcast Cuenta conmigo.

“Tu relación con el dinero refleja tu relación contigo misma”, así lo cree y lo repite Ivanna Jones, creadora de Me di cuenta, la plataforma que nació con una misión concreta: enseñar a tener poder financiero, sin miedo ni tabúes. Lo que empezó como una cuenta de Instagram se convirtió en asesorías personalizadas, talleres que se replican incluso fuera de Ecuador, y un podcast donde se habla de plata de forma clara y sin vueltas.

Desde muy joven comprendió que su camino no era solo entender los números, sino traducirlos para quienes siempre sintieron que las finanzas no eran “lo suyo”. “Empecé temprano a construir mi columna de activos”, dice con convicción. Y lo cuenta no desde un pedestal, sino desde su propia experiencia: también cayó en compras emocionales y se dejó llevar por el impulso. Hoy, su comunidad crece porque enseña desde lo real, sin fórmulas mágicas pero con pasos concretos.

Sus cursos se escuchan desde Estados Unidos hasta Chile. Emprendedoras, jóvenes profesionales y hasta madres que buscan reordenar su economía doméstica la siguen porque no habla de dinero desde el juicio, sino desde la oportunidad. Además, se mantiene siempre informada: estudia, revisa leyes nuevas, lee noticias y traduce lo complejo en herramientas simples que puedan aplicarse en la vida diaria.

A través del podcast de Cuenta conmigo, Ivanna amplifica su mensaje. Ahí comparte herramientas y, sobre todo, insiste en una idea: la educación financiera es necesaria. “Ya no le preguntes a tu plata a dónde se fue, empieza a decirle a dónde quieres que vaya”, añade. Y cuando lo dice, no suena a consejo de libro. Suena a alguien que ya lo hizo.

¿No alcanza el salario? Consejos para sobrevivir con inteligencia financiera Leer más

Cara a cara

¿Cómo pasó del mundo corporativo al de las finanzas personales?

Cuando me gradué en plena pandemia, empecé a trabajar en una empresa del sector financiero. Me reunía a diario con inversionistas de distintas edades, escuchaba sus historias, veía cómo manejaban su dinero. Eso me abrió los ojos. El éxito financiero no siempre viene de tener una gran empresa o haber nacido en una familia con dinero.

¿Fue entonces cuando decidió emprender en Me di cuenta?

Sí. Sentí que tenía que compartir ese conocimiento. Además, sabía que muchos venimos de casas donde nunca se nos habló del dinero.

¿Cómo resumiría lo que significa invertir?

Invertir es empezar a construir tu “columna de activos”, como yo la llamo. Son maquinitas de dinero que trabajan para ti. Puede ser una póliza bancaria, un certificado de depósito, una acción o una inversión en fondos. Con el tiempo, ese dinero crece y te da una segunda fuente de ingresos: dividendos, plusvalía, intereses.

¿Se puede empezar con poco capital?

Sí, totalmente. Se puede invertir incluso desde 5 o 10 dólares en acciones fraccionadas de grandes compañías, si lo haces desde el exterior. A nivel local, la bolsa es más joven pero ofrece opciones atractivas. Si inviertes directamente en el mercado local, necesitas desde 100 hasta 2.000 dólares en algunos casos. Pero si lo haces a través de una administradora de fondos, puedes arrancar desde 25 dólares. No hay excusas.

¿La jubilación también debería pensarse de otra forma?

Claro. No puedes depender sólo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Si funciona, perfecto. Pero tener un plan B significa una mejor jubilación. La clave es no quedarse con lo básico y no dejar el futuro en manos de otros.

¿Y cómo vencemos el tabú de hablar de dinero?

Educándonos. No deberíamos sentir vergüenza por no saber. Antes era casi pecado decir cuánto ganabas. Hoy las nuevas generaciones son más abiertas, pero todavía queda mucho camino. La educación financiera debería empezar en casa y no ser un tabú.

¿Qué es lo que más le emociona del camino que estás recorriendo?

Cuando una mujer me escribe para decirme ‘me animé a invertir’ o ‘dejé de endeudarme’. Eso me emociona. Porque sé que no es solo plata. Es libertad.

¡Tips de oro!

Ivanna comparte 3 tips para una relación sana con el dinero:

Evitar las compras emocionales. Antes de comprar algo, pregúntese: ¿Lo necesito de verdad? ¿Para qué lo estoy comprando? Si es algo online, espere hasta el día siguiente. Si sigue en su cabeza, probablemente sí lo necesitas. Presupuesto realista. Acostúmbrese a anotar todo: ¿cuánto entra?, ¿cuánto se va?, ¿en qué se va? Así deja de preguntarse a dónde se fue su dinero, y empieza a decidir a dónde destinarlo. Empezar a invertir. Con lo que le sobra, por más poco que sea, empiece a construir sus activos. Tome esa decisión, aunque sea de a poco. Ahí empieza a cambiar su relación con el dinero.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!