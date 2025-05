Consejos para gestionar la novación de tu préstamo quirografario eficazmente

Renovar un préstamo quirografario en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) es una opción muy utilizada por afiliados y jubilados que buscan reorganizar sus finanzas. Este proceso, denominado "novación", permite acceder a un nuevo crédito con condiciones diferentes, cancelando automáticamente el préstamo anterior. Para poder solicitar esta renovación en 2025, es indispensable haber pagado al menos el 25% del total de dividendos del crédito vigente, no tener cuotas pendientes registradas como “en planilla”, y esperar 48 horas luego del último pago de tu empleador.

Cronograma específico para novación en BIESS

El Biess ha establecido un cronograma específico para quienes desean hacer uso de esta opción. Los afiliados activos pueden renovar del 1 al 9 y del 14 al 26 de cada mes, mientras que los jubilados y pensionistas tienen disponibles los días 1 al 3, del 6 al 9, y del 14 al 26. Según recomienda la entidad, es preferible realizar el trámite durante los primeros días del mes para evitar prorrateos y comenzar el nuevo cronograma desde el inicio del mes siguiente.

El trámite de novación se realiza completamente en línea a través de la plataforma oficial del Biess. Una vez en el portal, el usuario debe ingresar con su número de cédula y clave personal, seleccionar su estatus (afiliado o jubilado), y escoger la opción de "Novación". El sistema verificará automáticamente si cumple con los requisitos y, en caso afirmativo, permitirá configurar el nuevo préstamo: monto, plazo, tipo de amortización (francesa o alemana), y condiciones generales. Al finalizar, se enviará un código de verificación al correo electrónico registrado en el IESS para validar la transacción. El desembolso se concreta en un plazo máximo de 48 horas.

Actualmente, la plataforma www.biess.fin.ec, sugiere por su seguridad, que durante la generación del Crédito Quirografario tenga acceso a su correo electrónico personal registrado en Historia Laboral del IESS.

Un préstamo con responsabilidad

Expertos financieros sugieren tomar algunas precauciones antes de renovar el préstamo. Es importante revisar el historial crediticio para garantizar que no existan impedimentos en el Buró de Crédito, solicitar solo el monto necesario y mantener copias del nuevo cronograma de pagos. Además, se recomienda no asumir compromisos de deuda excesiva ni combinar la renovación con otros créditos personales simultáneamente, para no sobrecargar las finanzas mensuales.

