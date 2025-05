¿Cómo prevenir la suplantación de identidad en el IESS y otras entidades?

Más afectados se animan a poner las denuncias por la afectación de pagar la deuda de un crédito que no tramitaron

Corresponsabilidad. Esta es una de las palabras usadas por las autoridades del Instituto Ecuatorianos de Seguridad Social (IESS), quienes aseguran que trabajan en fortalecer el sistema para evitar que se viole al programa y frenar los casos de suplantación de identidad, casos que Diario EXPRESO ha venido publicando en serie de reportajes, con la meta de que al final exista una solución y los afectados vean una luz al final del túnel.

Te invitamos a leer: Afiliados al IESS, otras víctimas de la suplantación de identidad

Desde el IESS se pide a los afiliados que tengan mucho cuidado a quién le confían la clave y que con frecuencia revisen su información por ejemplo de fondos de reserva y de cesantía.

Suplantación de identidad en Ecuador: delito silencioso que afecta a miles en Ecuador Leer más

Una de las personas que se contactó con EXPRESO. María (nombre protegido) relató que se enteró de que le habían retirado los fondos de reserva 10 años después de que se cometió el delito de la suplantación de identidad. Aunque ella todavía no ha asentado la denuncia en la Fiscalía, se cuenta el caso como un ejemplo de por qué es necesario revisar con frecuencia su información de afiliado al IESS.

También es fundamental que no se hagan trámites en cyber, donde no exista la certeza de que luego no se va a mal utilizar esos datos.



Las advertencias que da Arcotel

Dado que también se han dado casos de suplantación de identidad para activar líneas de teléfono o comprar equipos, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) emitió el protocolo de seguridad para evitar la suplantación de identidad, medidas que son válidas para cualquier entidad.

Hay que tener cuidado a quién se confía el número de cédula. Para suplantar la identidad los atacantes roban los datos de los usuarios para utilizarlos en su propio beneficio. Uno de los métodos más usados es el spam, que consiste en enviar una gran cantidad de mensajes de publicidad no deseada al usuario, mediante un correo electrónico o mensaje de texto, con el objetivo que haga clic en el enlace adjunto y redirigirle a una web falsa controlada por el atacante, con el objetivo de robarle sus datos personales, cuenta bancaria, claves de acceso, entre otros.

Fabrizio Peralta: “Se sabe que en la Bahía se venden datos personales” Leer más

Hay que evitar dejar copias de cédula botadas o en manos de extraños no confiables.

Al momento de crear una clave deben incluir números, mayúsculas, caracteres y que no contengan datos relacionados con cumpleaños, nombres de familiares o datos de fácil identificación por el atacante.

Hay también importante renovar las claves cada cierto tiempo. No es menos importante revisar la política de privacidad, seguridad y las condiciones del servicio al que queremos acceder, como: bancario, compra en línea, red social, gobierno en línea, etc.

Hay que tener mucho cuidado de no dejar dispositivos desatendidos. Así mismo hay que saber a qué Wi-Fi se conecta, hay que evitar los de dudosa reputación.

No se debe publicar datos de forma abierta, principalmente en redes sociales.

Las fugas de información que las autoridades deben tener

En una entrevista con el superintendente de Protección de Datos Personales, Fabrizio Peralta, Diario EXPRESO preguntó qué pasa con los recibos que se llenan en los centros comerciales o en tiendas para participar en sorteos. Después de que se anuncia al ganador, ¿qué pasa con esos datos personales? Peralta respondió: "Ninguna autoridad de protección de datos en el mundo tiene la capacidad de ir a revisar en cada caso concreto, por ejemplo, en esta situación, si aquel centro comercial que hizo un sorteo, destruyó efectivamente la información".

Agregó que Porque el principio fundamental de la ley de protección de datos es el de responsabilidad proactiva. Proactiva, no es una cuestión reactiva, lo cual da a entender que queda en la responsabilidad de los centros comerciales o tiendas.

Otra inquietud que queda es que los guardias toman foto a cédulas o carné de trabajo para poder ingresar en determinados edificios o ciudadelas. ¿Qué da la seguridad de que esa información personal no irá a parar en manos de delincuentes? Es lo que se preguntan ciudadanos como el líder barrial, Fernando Alburquerque.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ