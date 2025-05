¿No alcanza el salario? Consejos para sobrevivir con inteligencia financiera

“La clave está en saber exactamente a dónde se va cada dólar. No se trata solo de cuánto se gana, sino de cómo se administra ese ingreso”, enfatiza con convicción Carlos Ramos Juárez, quien desde la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) sigue de cerca la realidad económica de miles de familias ecuatorianas. Su voz no solo tiene fundamento académico, sino también una mirada humana hacia los desafíos cotidianos del hogar.

Desde la pandemia de 2020, las finanzas del ecuatoriano promedio han pasado por una montaña rusa. Muchos perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos. La recuperación ha sido lenta y desigual. A ello se suma el aumento de precios en alimentos y energía, impulsado por conflictos internacionales y el alza mundial de costos. Aunque la inflación en Ecuador ha sido más baja por estar dolarizados, la sensación general es que el dinero ya no alcanza.

Así fue el anuncio del ‘Habemus Papam’: emoción en la Plaza de San Pedro Leer más

“La canasta básica supera los 790 dólares y el salario básico apenas subirá a 470 este año. No es difícil entender por qué tantas familias sienten que están al límite,” señala Ramos a EXPRESO. El resultado: hogares que priorizan lo esencial, recortan todo gasto posible y se reinventan con pequeños emprendimientos o ayudas familiares desde el extranjero.

Planificación financiera sin sacrificar la calidad de vida

Para Ramos, la supervivencia económica no depende exclusivamente del ingreso, sino de la planificación. Recomienda aplicar, incluso con ajustes, la conocida regla 50/30/20: destinar el 50% de los ingresos a necesidades básicas como alimentación y vivienda; el 30% a gastos opcionales o recreativos, y el 20% al ahorro o pago de deudas. “Y si no se puede ahorrar ese 20%, al menos hay que intentar guardar algo cada mes. Lo importante es la constancia, no la cantidad,” añade.

Las estrategias que propone apuntan a una vida sostenible: comprar en mercados o ferias agrícolas, usar transporte público, evitar el uso innecesario de tarjetas de crédito y planificar con anticipación gastos como útiles escolares o festividades. Ramos insiste en la importancia de involucrar a toda la familia: “Cuando todos conocen el presupuesto y las prioridades, es más fácil evitar los impulsos y mantener el rumbo.”

Cambios pequeños, resultados grandes

La disciplina empieza con gestos simples. Identificar gastos ‘invisibles’, el café diario, suscripciones olvidadas, compras sin lista, puede liberar recursos que se destinan al ahorro. También destaca la estrategia de “pagarse a uno mismo primero”: separar un monto del salario, por mínimo que sea, y guardarlo antes de gastar.

Bono 1000 Días Ecuador: ¿Cuánto dinero recibirán las embarazadas y madres de niños? Leer más

“Muchos dicen que no pueden ahorrar porque ganan poco. Pero el ahorro no es una opción, es una necesidad. Incluso cinco o diez dólares mensuales pueden hacer la diferencia en una emergencia,” recalca el académico. Además, al reducir el consumo eléctrico o aprovechar descuentos, se puede mantener la calidad de vida sin excederse.

Para Ramos, el mensaje es claro: “En tiempos difíciles, el orden financiero es la mejor herramienta. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay decisiones inteligentes que permiten enfrentar la crisis con más estabilidad.”

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.