‘It: Bienvenidos a Derry’: cuándo y a qué hora se estrena cada episodio

Fanáticos del terror vuelven a mirar hacia Derry, donde las cosas nunca son lo que parecen y Pennywise acecha constantemente

‘It: Bienvenidos a Derry’ promete revelar los secretos detrás de Pennywise y el mal que habita el pueblo.

Desde que Stephen King publicó 'It' en 1986, el pueblo de Derry quedó tatuado en la cultura pop como un rincón donde los temores más profundos toman forma. Primero llegó la miniserie de 1990, con Tim Curry dejando huella como Pennywise. Después, en 2017, fue el turno de Bill Skarsgård, quien acercó la historia a una generación que quizá jamás imaginó tenerle miedo a un globo rojo.

Te invitamos a leer | Predicciones para la final de Miss Universo 2025: ¿quién se llevará la corona?

Este 2025, HBO Max vuelve a tocar la puerta del horror con ‘It: Bienvenidos a Derry’, una precuela que promete revelar secretos que la novela y las películas sólo insinuaron. La serie viaja al pasado para explorar cómo nació el mal que envuelve a este pueblo, y por qué Derry parece estar condenado a repetir sus propias sombras.

Fechas de estreno: así se lanzarán los ocho episodios de ‘It: Bienvenidos a Derry’

La plataforma estrenará los episodios de manera semanal, combinando fechas estratégicas de octubre, noviembre y diciembre para mantener viva la conversación entre los fans.

Calendario completo

Episodio 1: 'The Pilot' – domingo 26 de octubre

Episodio 2: 'The Thing in the Dark' – viernes 31 de octubre

Episodio 3: 'Now You See It' – domingo 9 de noviembre

Episodio 4: 'The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function' – domingo 16 de noviembre

Episodio 5: 'Neibolt Street' – domingo 23 de noviembre

Episodio 6 – domingo 30 de noviembre

Episodio 7 – domingo 7 de diciembre

Episodio 8 – domingo 14 de diciembre

Horarios de estreno de ‘It: Bienvenidos a Derry’ en Latinoamérica

Los episodios estarán disponibles en la misma franja horaria para la región. Estos son los horarios confirmados:

México (CDMX): 19:00

Guatemala: 19:00

El Salvador: 19:00

Honduras: 19:00

Nicaragua: 19:00

Costa Rica: 19:00

Panamá: 20:00

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

Ecuador: 20:00

Chile: 21:00

Paraguay: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Chile: 22:00

RELACIONADAS Virginia Limongi se luce en el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador

Si te conectas desde otro país, basta con revisar el horario habitual de estrenos de HBO Max, ya que la plataforma mantiene una lógica uniforme de lanzamiento.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!