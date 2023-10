Isabella Fernández: “El cine me encantó”

La mexicana Isabella Fernández apenas tiene 20 años y debuta en el cine como protagonista de la cinta Only in CDMX, escrita, codirigida por Danilo Carrera, quien también actúa. El director principal es Édgar Pavía. Ellos comparten con el reconocido Alexis Ayala, a quien recientemente se vio en Ecuador, en la telenovela Pienso en ti.

Aunque nació en Ciudad de México, vivió una larga temporada (once años) en Estados Unidos. “Hablar inglés perfectamente me ayudó a obtener el papel, Danilo necesitaba alguien así. Una chava me recomendó con él, conversamos, hice el casting y lo logré”, cuenta. Interpreta a Mía Chase, una joven que regresa a su tierra, México, huyendo de una relación que no le conviene y que se convirtió en un dolor de cabeza.

Es parte del CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa, donde se forma como actriz.

“Como actor Danilo me ayudó mucho, es muy profesional. Se toma su tiempo, pero sabe lo que quiere y qué debe hacer. No nos conocíamos, es una amistad nueva. Fue muy divertido trabajar juntos y me ayudó en la construcción de mi personaje”, dice Isabella y añade que Danilo tenía una visión muy clara de la película “porque la escribió. Me ayudaba a ver algo que yo no había visto en las escenas. También lo hacía el otro director. Nadie ve una historia de manera igual en su cabeza”.

La joven actriz confiesa sentirse emocionada porque es su primer proyecto. “Sé que yo quiero actuar en cine y es una gran oportunidad, una experiencia muy padre, aprendí de mis compañeros. Me encantó, obviamente haré televisión, pero me siento más identificada con el séptimo arte”.

A los 7 años se mudó a Carolina del Sur, Estados Unidos porque su familia abrió un negocio. “Nací en el Puerto Veracruz. Cuando regresamos tomé la decisión de estudiar actuación. Así que dejé Veracruz para irme a Ciudad de México. Hice casting en el CEA y me quedé”.

La mayoría de la dirección estuvo a cargo de Édgar Pavía. Yo estuve en los toques finales de las escenas, mantener la línea exacta de lo que había escrito. Actuar y dirigir es complejo porque queda la actuación en segundo plano y ambas son importantes. Tuve la suerte de contar con Édgar. Danilo Carrera, actor y codirector

El filme que para Danilo es un sueño cumplido fue grabado completamente en la capital de México (algunas escenas en colonia Roma, en restaurantes, etc.) y resalta su cultura, gastronomía y arquitectura. Todavía está en etapa de postproducción y se exhibirá en 2024. No hay fecha todavía.

Isabella es alumna del CEA de Televisa. Cortesía

Isabella espera el estreno porque está segura de que se le abrirán más puertas. “Es una carrera de mucha competencia. Todos quieren estar en el mismo lugar en el que estás tú. Eso es normal y se lo entiende. Ahora hay muchas plataformas y se convierten en otras alternativas para los actores. Quiero hacer de todo”.

