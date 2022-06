Por primera vez, los presentadores Úrsula Strenge (48), del programa 'De casa en casa', de TC, e Isaac Delgado (31), de 'Noticias de la mañana', RTS, conceden una entrevista juntos para hablar sin pelos en la lengua de su vida en pareja tras más de un año juntos. El 26 de mayo lo cumplieron. Ella viuda y con tres hijas (Camila, 20; Ivana 19; y Cristina, 11) y él nunca se ha casado ni ha tenido hijos.

Isaac Delgado: "Úrsula Strenge es mi actualidad" Leer más

Durante la amena conversación, rieron mucho, se miraron intensamente, se tomaron de las manos, a veces estuvieron de acuerdo y otras no. En algunas preguntas, él prefirió dejar respetuosamente que solo la psicóloga y concejala respondiera.

Esto fue lo que nos dijeron cuando abrieron sus corazones…

¿Qué tanto se conocen?

I: Creo que un 75 %, todavía nos falta una vida por conocer. Sé lo que le gusta, lo que no, cómo es su diario vivir.

U: Cada día descubrimos cosas nuevas, es algo sin concluir.

La mayoría no daba ni un dólar por esta relación...

I: Ni cincuenta centavos.

U: El tiempo demostró que nuestra relación es seria, creían que era marketing. Al principio estuvimos muy expuestos. La mayoría de los comentarios eran de sorpresa, asombro y hasta de rechazo.

¿Siempre mira a Úrsula tan intensamente como lo está haciendo ahora?

I: ¿Usted cree?

Es lo que veo…

U: (Risas) Tiene una mirada penetrante y que cautiva.

¿Quién dio el primer paso?

I: Sin querer queriendo se dio, siempre nos llevamos bien, existía una complicidad, pero no imaginamos lo que iba a pasar ni ella ni yo.

U: En plena pandemia 2020 estábamos armando una reunión de Navidad con el equipo de 'Noticias de la mañana', el community manager Joshua preguntó cómo íbamos a ir al festejo, él acolitó que Isaac me lleve.

I: Me di cuenta de que algo pasaba la noche que la fui a recoger a su casa porque me sentí inquieto, sin saber las razones.

U: En la reunión con el equipo, en la mesa de al lado, unas chicas hacían ojitos, dije para acolitar que si se querían quedar no existía problema y que yo me iba en un taxi. Isaac no quiso y respondió: “Yo te saqué de tu casa y te llevo”.

I: Así me criaron, ya viene de familia.

Los gatos de Renata Matamoros fueron 'invitados' a su boda Leer más

Dicen que en una relación siempre uno ama más que otro...

I: Responde tú eso (risas).

U: ¿Quién será? (risas).

I: Creo que ella (risas), le daré los derechos. ¿Qué es más complicado escribir en un cuaderno con páginas en blanco o en uno que ya está escrito? Es más fácil acoplarse a una persona que no tiene una historia. Mi libro de vida no tiene muchas páginas, ella tiene la mitad de su libro ya escrito. Los dos sentimos lo mismo, sino no estaríamos aquí.

U: Isaac es un alma vieja. El amor evoluciona. No me gustan las comparaciones. Tengo una historia anterior que honro y de la que nacieron mis hijas. Yo abrí un nuevo capítulo en el que decidí amar intensamente a alguien, nos topamos en el camino de la vida. Al principio yo ponía los frenos y las alertas. Lo analizaba con cabeza fría. Consideraba que la edad nos iba a pasar factura y es lo que la gente nos dice hasta ahora. Yo no quiero más hijos, Isaac tal vez no los desee hoy, pero en cinco o diez años, puede cambiar de opinión.

Pusieron su relación en manos de Dios. cortesía

No faltan los que piensen que Úrsula es la mayor proveedora económicamente hablando.

U: Hay un equilibrio. Uno de nosotros paga en una salida y el otro en la siguiente. Si es mucho, compartimos como las parejas modernas, así lo determinamos desde el primer día.

I: Mitad, mitad, cincuenta, cincuenta. Así debe ser.

U: En nuestro medio se cree que el hombre debe ser el proveedor.

La edad no es solo la única diferencia, también sus creencias.

I: Soy cristiano. El principio es la comunión con Dios, eso basta y sobra.

U: En mi caso soy católica. Ambos creemos en Dios y tenemos los mismos valores. Hemos puesto nuestra relación en sus manos.

¿Qué les atrae físicamente el uno del otro?

U: Todo (suelta una carcajada). Me gusta su mirada, además sus brazotes (se los agarra), sus hombros y espalda (se le suben los colores al rostro).

I: Su sonrisa. Me encanta que cuando estamos solos, le gusta que la mimen, como los gatitos pequeños. Ella lo hace tres veces más de lo normal. Es autosuficiente, pero cuando estamos juntos le bajan las revoluciones.

Úrsula tiene más experiencia y seguro será una profesional, ¿qué tal besa?

I: Muy bien, es una mezcla entre apasionado y dulce.

Algunas parejas se graban en la intimidad. ¿Lo harían?

I y U: ¡Nooo! Jamás.

U: Es delicado, mucho riesgo.

¿Han pensado en dar otro paso o esperan que todo fluya?

U: Fluimos, pero existen planes. Yo siempre digo ‘vivir un día a la vez’, pero aquello no significa no pensar hacia adelante, sino vivir intensamente el hoy. Queremos estar juntos mucho tiempo. Isaac sí es más de planificar.

En la vida se presentan tentaciones, ¿si uno de los dos fuera infiel, el otro podría perdonarlo?

Lenin Artieda, doble celebración Leer más

I: Soy bien complicado para aquello.

U: Es celoso, pero un poquito (risas).

I: No soy celoso, pero la confianza se rompe.

U: Aquello lastima la relación. Confío mucho en Isaac, pero ninguna pareja está libre de nada.

¿Isaac es de los hombres que cuando está con su pareja no disimula y mira a otras mujeres?

U: Para nada, pensé que aquello iba a pasar. No soy celosa en ese sentido. Si vemos pasar a un mujerón (risas), que la vea. Peor sería que empiece a decirle que no lo haga. Una cosa es mirar, otra es morbosear. Es respetuoso.

"Nuestra relación es bonita", dice la presentadora de TC. cortesía

¿Cómo han hecho para lidiar con las suegras?

I: No soy mucho de andar con alguien ni de hacer videollamadas, menos tres veces en una semana y a la misma persona. Todo aquello le pareció raro a mi mamá (Priscilla), entonces me dijo si estaba consciente de lo que se venía, del impacto, pero que yo ya estaba grandecito y que ella había hecho su trabajo.

U: Mi mami (Irma) es fregada y conservadora. Al principio preguntaba si estaba segura de la decisión, se preocupó por los comentarios y lo que iban a decir las niñas. Ahora se da cuenta de que es una relación más formal, le parece bien que no esté sola, que tenga a alguien que me acolite y acompañe. No ha habido muchas oportunidades de acercamiento.

¿Su mamá no le da chance?

U: Yo he tenido más oportunidades de integrarme a la familia de Isaac. Hemos compartido paseos y otras actividades. Mis padres salen muy poco.

¿Sus amistades se han acoplado o los han mirado como bichos raros, considerando que son generaciones diferentes?

I: Me llevo bien con sus amigos y viceversa. Cuando me conocen, dicen ‘este man es como si fuera de mi edad’. Creo que es por lo inteligente (risas). Mientras que mis amigos dicen ‘esa man es como una de nosotros: grita, conversa, se acopla’. Mis amigos no ven mucha TV, así que no la identificaban tanto.

U: Piensan que soy una mujer seria. Siento que cuando estoy con sus amigos es muy fácil ubicarme en esa edad.

Después de un año, ¿sus hijas ya asimilaron la relación o han hecho algún berrinche?

U: Tienen personalidades diferentes, por esta razón el vínculo es distinto con cada una de ellas. Al principio, cuando todo explotó, conversamos porque me preocupaba que les lleguen los comentarios desagradables. Me dijeron que si yo estaba contenta, ellas también lo estaban.

I: Han respetado la relación, eso es importante.

¿A qué se refiere con comentarios desagradables?

U: Que una de mis hijas debería ser la pareja de Isaac y no yo, por la diferencia de edad.

Fernando Colunga regresa convertido en un conde Leer más

¿Eso dolió?

U: Más que doler, incomoda. Molesta lo que se lanza desde el irrespeto. Muchos dicen que soy egoísta porque no permito que forme una familia. Yo no lo obligo a nada, no le he puesto una pistola en la cabeza.

I: Estoy con ella porque quiero.

Si su relación tuviera el nombre de una canción, ¿cuál sería?

U: 'Mi persona favorita', de Alejandro Sanz. Esta es una relación bonita. ¡Qué cursi soy! (risas).

I: 'Aquí estoy yo', de Fonsi.

¿Quién es el más tóxico?

U: Acéptalo, Isaac (suelta una carcajada) Tóxico, ninguno. Ya la relación se habría terminado. Cada quien tiene sus intensidades.

I: ¡Verdad!

¿Cada uno a qué huele?

I: Me gusta su perfume suavecito, delicado, algo dulce. A chocolate.

U: Yo también iba a decir chocolate porque le encanta.

¿Quién pide perdón primero?

(Ambos se señalan)

I: Cuando la situación lo amerita.

U: Nos ha tocado de parte y parte. Yo soy más volada.

Planes para el Día del Padre u otra fecha especial…

U: Un viaje quedó postergado por esta fecha, lo disfrutaremos con nuestros respectivos padres. Siempre planificamos una escapada para estar los dos solos, ya que él siempre me apoya con mis hijas.

I: Nos encanta la playa, los ocasos. La escapada será a unos 20 minutos de Cuenca más adelante. Ya nos fuimos a México.