Cuando Isabel Avilés habla de marcas de moda, infinidad de emprendimientos locales ‘desfilan’ por su mente. Está orgullosa de ello: de lo ‘Hecho en Ecuador’.

Dice que es un logro hombro a hombro, pues Isa conoce mejor que nadie el sacrificio que hay detrás. Desde hace aproximadamente dieciocho años viene impulsando a muchas emprendedoras que luego se convirtieron en nombres importantes de la moda nacional. Ile Miranda, Lula Martínez, Mireya Gómez De La Torre y Carolina Crespo son algunas de ellas.

Lo logra a través de su expertise en networking, así como en el asesoramiento comercial y comunicacional. Con esto ha ido ayudando a que más diseñadoras crezcan y ganen espacio en los armarios de las ecuatorianas. Ese empeño le ha permitido crear una comunidad.

Desde su cuenta Instagram comparte sus conocimientos con otras mujeres para que emprendan responsablemente. “Detrás de algunos emprendimientos está el rescate de oficios casi olvidados, como el de las tejedoras, y en muchos casos se trabaja con comunidades autóctonas. Entonces las emprendedoras deben ser socialmente responsables con su equipo. Yo las voy guiando para que entiendan cómo es el negocio y logren sostenerlo en el tiempo. Porque de una u otra forma con su marca generan un impacto económico positivo en el aparato productivo del país”, explica.

Ese trabajo hace que Isa no vea la moda como algo superfluo. “Vivo estudiándola como si fuera un personaje. Desde historia hasta psicología de moda. Me meto en todos sus ámbitos culturales y comunicacionales”.

Así es su día a día. Balanceando su rol de esposa, madre de tres y el de ser su propia jefa. Parte de sus jornadas diarias pasa en contacto con alrededor de cuatro marcas brindándoles su asesoría. Además dirige y administra el grupo de emprendimiento y empoderamiento femenino: Las Wines. Y cada lunes es panelista de moda en el programa El Mundo de Cabeza, de FM Mundo.

En medio de ese trajín diario, se toma un tiempo para conversar con EXPRESIONES sobre cómo ha ido haciendo su nombre al andar.

Heredó de su familia el gusto por los productos 'hecho en Ecuador'. Cortesía.

POR LOS PRODUCTOS CON CONCIENCIA

Su relación con la moda es su carta de presentación. Dice que inició su apoyo a los productos locales desde la infancia.

“Desde pequeña mis padres me impartieron eso. Mi mamá, por ejemplo, no me compraba ropa que venía de afuera, siempre íbamos a un almacén para comprar telas y me mandaba a hacer las prendas. Mi tía abuela, de hecho era nuestra modista”, cuenta.

Con el paso del tiempo todo se fue hilando. Tras graduarse en la carrera de Administración de Empresas, empezó a ganar expertise en la parte comercial. “Trabajé por seis años en una exportadora de flores. Esa fue mi escuela en el área de ventas y en el servicio a cliente, ya que trataba con gente de muchos continentes”.

Después de eso, se conectó nuevamente con la moda y ahí encontró su propósito. En el 2004 se convirtió en la fundadora y gerente de marketing de SIRAI, el primer showroom y conglomerado de diseñadores de moda en la ciudad de Quito. Ahí estuvo tres años ayudando a impulsar a diseñadores. “Siempre consideré importante que los creativos conozcan el término negocio detrás de sus productos, es así como van hacer que su marca sea sostenible en el tiempo”.

Luego de esa experiencia, se convirtió en su propia jefa. Hoy trabaja bajo su ritmo personal como asesora comercial y de comunicación de empresas y emprendimientos de moda en crecimiento de diferentes ciudades.

Confiesa que ese contacto le permite valorar lo que le enseñaron desde chica. Lo ‘hecho en Ecuador’. “Soy una activista del consumo local y consciente, aquel que impacta de manera positiva en el medio ambiente”, enfatiza.

Y si alguien dice que la moda en Ecuador no es sostenible, Isa lo refuta. “Puedo decir que las marcas hechas aquí, en algún punto de su cadena apuntan a la sostenibilidad. Al sublimar las telas no usan agua, entonces eso ya las vuelven sostenibles. Si no generan desperdicios, de igual forma. Y el solo hecho de emplear a artesanas o costureras a nivel local, eso también es sostenibilidad”, explica.

Las redes sociales y la radio son sus principales herramientas. Cortesía.

FRENTE A UNA NUEVA GENERACIÓN

Si bien su nombre se fue haciendo en el camino, las redes sociales la ayudaron a llegar, sobre todo, a las nuevas generaciones de emprendedoras.

Desde reels o Instagram TV les va dejando tips importantes, que incluyen temas tan importantes como aprender a generar fidelidad en los consumidores y cómo no caer en la ansiedad por la competencia, todo ello mientras les inyecta más ideas para que piensen en grande.

“No todas las marcas tienen la capacidad para contratar una experta en marketing, entonces las ayudo a no caminar a ciegas. Lo que hago es democratizar la promoción para que crezcan. Me parece que es lo mínimo que puedo hacer. Creo que cuando tú te enfocas en servir, todo fluye”. Hasta ese nivel llega su pasión por la moda.

La radio es su otra herramienta. En El Mundo de Cabeza habla de todo lo relacionado a esta industria y quienes están detrás.

“Se puede empezar emprendimientos aquí. Solo hay dejar de apuntar al fracaso y pensar que somos un país pequeño. Cuando las marcas sueñan en grande, a mí me encanta verlas volar”, concluye.

SOBRE ELLA

Esta quiteña de 47 años estudió Administración de Empresas en la Universidad San Francisco de Quito.

Obtuvo un masterado en Marketing de Moda con clases online de la Universidad Complutense de Madrid, en conjunto con la Revista Elle y Mindway.