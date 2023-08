Estudió Filosofía, pero su primer amor siempre fue la música, una pasión heredada de su padre. Aquello llevó a Íñigo Pirfano optar por una segunda carrera en Dirección de Orquesta, Coro y Ópera y a dedicar quince años de trabajo a la Orquesta Académica de Madrid.

A la par de la música, como siempre le gustó viajar, sus visitas a América Latina fueron en aumento. Hasta que en 2022, se convirtió en director de la Orquesta Sinfónica de Loja. Tras un año y medio de labores con el ensamble, fue elegido titular de la Sinfónica del Puerto Principal.

¿Cómo ha sido su primer acercamiento al ensamble?

Ha sido excelente, en parte se debe a que ya nos conocíamos. En 2017 se abrió el concurso para elegir director titular y fui finalista, por lo que pude trabajar con la orquesta. Aunque no obtuve la plaza, se inició una relación con los músicos y con la orquesta como institución. Además, he podido trabajar con ellos como director invitado, entonces ha sido una especie de reencuentro de viejos amigos.

¿Se considera un director estricto?

No. Creo que soy un propositivo, no impositivo. Sin duda, la excelencia musical a la que debe aspirar una orquesta sinfónica profesional solo se consigue cuando se pone el mismo empeño en cuidar las relaciones humanas. Si no se cuida lo humano, las relaciones empiezan a erosionarse y esa orquesta nunca puede tocar al máximo de sus posibilidades. Busco enamorar a mi equipo. La era de los directores tiranos ha quedado extinta.

¿Qué proyectos tiene planificados para lo que resta del año?

Estamos trabajando en la programación no solo hasta fin de año, sino de toda la temporada, que concluye en febrero. Tenemos por delante una oferta que creemos que va a satisfacer a todos los gustos.

¿Qué tan necesaria es la variedad en la oferta del ensamble?

Muy necesaria. La Sinfónica es de todos los guayaquileños, no solo de quienes gustan de la música académica. Es importante atender a todos los públicos, a quienes les gusta la salsa, las bandas sonoras de películas, etc. Además, queremos innovar. Hoy, por ejemplo, a las 19:00, en el Centro Cívico, ofreceremos un concierto muy rompedor a nuestro modo de ver, pues es la primera vez que se hace un maridaje entre la música montuvia y la música sinfónica. Estamos emocionados.

Un reto para las sinfónicas, tanto como del país y la región, es atraer a nuevo público, sobre todo, al público joven. ¿Cómo llevarlo a cabo?

Con propuestas que atraigan. La próxima semana, por ejemplo, musicalizaremos la película Metrópolis. La idea es que cada semana ofrezcamos algo totalmente distinto. En ese sentido, también estamos preparando conciertos con música de anime, o las propuestas para niños. Aun así, no me puedo llevar todo el crédito, esto es algo que la Sinfónica ya venía haciendo, y venía haciendo muy bien. Estoy aportando mi granito de arena.

¿Los niños son clave en esta propuesta?

Sin duda. La música es vital para el desarrollo armónico de la personalidad, de las emociones. Tiene que estar presente en el sistema educativo y nosotros queremos reforzar esa propuesta. Hace un par de semanas ofrecimos nuestro primer concierto de música para bebés, que es la primera vez que se hace en el país. Sin embargo, que los niños, incluso antes de que puedan comunicarse, tengan acceso a la música, es maravilloso y es la mejor manera de consolidar nuevos públicos.

¿Qué propuestas le gustaría realizar como parte de su legado en la Sinfónica?

Me encantaría desarrollar más teatro musical y zarzuela. Gustan mucho en Guayaquil, pero que por el alto costo escénico no siempre se pueden montar. Me gustaría muchísimo cultivarlos y fidelizar ese género.

UNA FAMILIA DE MÚSICOS

“El ambiente en mi casa siempre fue muy musical”, recuerda Pirfano, originario de Bilbao. Su padre, Pedro Pirfano, fue director titular del Orfeón Pamplonés, la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Coro de RTVE.

Sin embargo, tras graduarse del colegio, solo tenía claro que quería seguir humanidades. “Había estudiado piano y música, pero no estaba seguro de querer seguir ese camino de forma profesional en ese momento, entonces estudié Filosofía, ya que sentía que era una carrera que me fascinaba, porque era un buen lector”.

A mitad de la carrera, no obstante, notó que la docencia, el campo más común para quienes seguían su carrera, no le interesaba. “En ese momento tuve una conversación a profundidad con mi padre, y supe que quería dedicarme profesionalmente a la música”.

Pese a ello, Pirfano tiene otros intereses, como la literatura. Ha escrito cuatro libros, entre ellos Ebrietas: el poder de la belleza, Inteligencia musical y Música para leer: siete notas para amar la música.

También ha compuesto la banda sonora original del largometraje El sudor de los ruiseñores y la música oficial para la celebración del IV Centenario de la publicación de Don Quijote de La Mancha.

“Mis otras facetas, la de escritor y hasta la de conferencista, me permiten alejarme del día a día y hacer mucho bien a mucha gente”, asegura

ACERCAR LA MÚSICA AL PUEBLO

“La música es patrimonio de cada corazón humano, no solo de quienes pueden darse el lujo de asistir a un teatro”, asegura Pirfano.

Es por eso que, a la par de los recitales de temporada que el ensamble ofrecerá en su sede y en otros teatros de la urbe, Iñigo también fortalecerá los recitales en territorio.

“Desde hace años trabajo en proyectos con fin social, acercando la música a personas que no tienen la posibilidad de asistir a un concierto por la razón que sea”, indica.

La propuesta la están llevando a cabo con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y busca activar recitales in situ en los barrios del Puerto Principal y de la provincia.

