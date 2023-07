Gabriela Moyano, una vida llena de colores

A meses del décimo aniversario de la Galería Más Arte, Gabriela Moyano, su propietaria, evoca con nostalgia sus inicios. Era 2013 y se alistaba para su proyecto de graduación. Años antes, había empezado la carrera de Arquitectura en la Universidad San Francisco de Quito, pero con el paso de los años su amor por el arte la llevó al cambio de carrera y a una licenciatura en esta rama.

María Samaniego, preservar el legado urbano Leer más

No obstante, para graduarse, se enfrentaba a un gran problema: no había un lugar donde exhibir sus piezas. “Para graduarte tenías que hacer una muestra, pero en aquel momento solo había dos espacios de exhibición en Quito. Como estudiante, era muy difícil acceder a ellos, entonces se me ocurrió simplemente alquilar el espacio en Cumbayá y montar mi muestra de tesis”, recuerda.

Tras concluir el proyecto, empezó a recibir solicitudes de otros artistas jóvenes para usar el lugar y poder montar ahí sus obras. “En ese momento, nunca pensé en abrir el sitio como una galería, o como algo comercial. Era un espacio de producción”.

Con el paso de los años, el concepto fue transformándose. Tras dejar Cumbayá y trasladarse a La Floresta, Moyano se especializó en el manejo del espacio y se dedicó a formalizarlo.

El mercado nacional es pequeño y es necesario salir y darnos a conocer en el exterior. Es un trabajo duro, pero necesario, para el cual es necesario hacer alianzas...

“Fue un reto, sin duda, porque no solo había que planificar un cronograma, sino desarrollar contratos para los artistas, acercarme a los coleccionistas y aprender cómo plantear el tema de las ventas y cobros. Son temas que un artista no siempre tiene claro cómo realizar”, asegura.

Mientras se acoplaba a estas nuevas necesidades, la tragedia llegó de manera inesperada, con la muerte de su madre. El cierre parecía inevitable. “Fue una época muy dura. Pensaba cerrar la galería, porque sentía que no podía lidiar con ella en ese momento, pero Ana María Garzón (docente, excuradora de la galería Khôra) me convenció de que siguiera y de que metiera todo de mí”.

El mercado nacional es pequeño y es necesario salir y darnos a conocer en el exterior". Karina Defas

Abriéndose al mundo

Tras cinco años de intenso trabajo, llegó el confinamiento y con él una sostenida crisis del sector cultural, que provocó el cierre de numerosos espacios culturales y de exposición en Quito.

Para Moyano, no obstante, esta época también fue de oportunidades, pues tanto ella como otros propietarios de galerías latinoamericanas encontraron una manera de seguir adelante a través de los intercambios artísticos.

“Tras la cuarentena, las ferias de arte se detuvieron por completo. Era imposible salir con obras del país, lo que generó muchas dificultades para las galerías, principalmente las latinoamericanas. En ese marco, propusimos intercambios para poder renovar nuestras exposiciones”.

El primer intercambio se llevó a cabo hace dos años, con el arribo de la muestra ‘Uncanny’ de la artista guatemalteca María Fernanda Carlos. A ella le siguieron visitas de dos creadores españoles, y recientemente se montó la exposición de la artista chilena Pilar Elgueta. A la par, artistas ecuatorianos como Leonardo Moyano y Pamela Corrales mostraron sus obras en dichos espacios en el exterior.

Continuar impulsando las piezas de creadores locales en el exterior es una de sus metas para los próximos años. “El mercado nacional es pequeño y es necesario salir y darnos a conocer en el exterior. Es un trabajo duro, pero necesario, para el cual es necesario hacer alianzas. Es costoso y complicado, pero se debe hacer si queremos ir ampliando los mercados”.

“Hay un genuino interés que se debe seguir cultivando para que se fortalezca y siga creciendo”. Karina Defas

El coleccionismo local

Moyano asegura que otro cambio curioso que generó la pandemia fue una repentina e inesperada renovación en el mercado del coleccionismo.

José Hidalgo Pallares, entre números y literatura Leer más

“Quizás fue porque de repente la gente pasaba tanto tiempo en casa, pero durante el confinamiento y la primera etapa de la pandemia se vendió muchísimo. Y ya no eran solo personas mayores, sino jóvenes de entre 28 y 40 años”.

Afirma que ese interés ha provocado una nueva apertura desde lo local por adquirir obras en mediano y pequeño formato, principalmente de creadores nacionales. “Hay un genuino interés que se debe seguir cultivando para que se fortalezca y siga creciendo”, puntualiza.

Cara a cara

¿Cuál es la experiencia más emocionante que le ha dado la galería?

Mi primera feria internacional. Tenía mucho miedo, pero se vendieron casi todas las obras. Me dio muchísimo impulso para seguir adelante.

¿Aún crea sus propias obras?

¡No! Hace años que no. Cuando hago cosas, son súper personales, ya no las muestro. Además, creo que he sido muy honesta conmigo misma, y no creo que alcanzaría el nivel de algunos de los artistas que exhiben acá.

¿Qué muestra sueña con montar?

Estoy muy emocionada con la exposición de aniversario. Son diez años de trabajo y se sumarán varias obras que se presentaron previamente. Es muy emocionante.

¿Es coleccionista?

Sí, pero no fue intencional. Mi casa está llena de obras. Muchas son regalos y otras son compras que fui haciendo.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Doy clases de yoga. Es mi otro trabajo, pero también es mi hobby.

Personal