No fue un niño lector, asegura José Hidalgo Pallares, pero en la secundaria, las novelas de los escritores del ‘boom’ latinoamericano lo cautivaron a tal punto que no solo las devoró, sino que también se animó a escribir sus propios relatos.

María Samaniego, preservar el legado urbano Leer más

“Creo que el primer experimento de todo joven escritor es la imitación. En ese entonces, quería escribir como los autores del ‘boom’, García Márquez, Vargas Llosa. Me tomó años encontrar mi propia voz”, reflexiona.

Tras concluir el colegio, halló un equilibrio entre su pasión literaria y su pasión por los números, cursando la carrera de Economía en la PUCE y publicando sus primeras obras: dos libros de relatos y una novela.

No obstante, estos libros, incluso ‘Historias Cercanas’, que obtuvo el Premio Joaquín Gallegos Lara de 2005, no son obras que reeditaría. “Cometí un error publicando muy pronto. Cuando los releo, les encuentro un montón de fallas técnicas. Les tengo cariño, porque marcaron una época de mi vida, pero no las reeditaría”, afirma risueño.

En su afán por continuar en la literatura, viajó a Argentina a hacer una maestría en Literatura, que luego dejó de lado por el periodismo. Y ahí encontró una convergencia entre sus dos aficiones, convirtiéndose en reportero de economía para el afamado diario La Nación.

“El periodismo fue una experiencia muy grata, porque si bien escribía sobre economía, no sobre cultura, o literatura, la rapidez con la que debía hacerlo me ayudó a pulir la técnica y a eliminar los lugares comunes”, dice.

Tres años después, volvió al país junto a su esposa y sus gemelos recién nacidos para ocupar un cargo de investigador en la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), entidad que en la actualidad dirige.

Cordes es una institución sin fines de lucro, cuyo propósito es promover estudios académicos sobre los problemas que afectan al desarrollo del Ecuador y de los países latinoamericanos.

“En teoría, la investigación y el análisis económico deberían ser un campo tranquilo, pero en el país la economía siempre ha dado de qué hablar". ANGELO CHAMBA

La adrenalina investigativa

Catalina Cajías: Abogar por las mujeres emprendedoras Leer más

Nueve años de sobresaltos; así describe Hidalgo Pallares su labor en la entidad.

“En teoría, la investigación y el análisis económico deberían ser un campo tranquilo, pero en el país la economía siempre ha dado de qué hablar, y se ha visto sujeta a graves problemas que la han afectado”, señala.

En ese proceso, la labor de Cordes ha sido cuestionada por todos los gobiernos que han asumido el poder en los últimos años, explica.

“En el gobierno del expresidente Correa nos atacaron por criticar las medidas de desorden fiscal que se llevaron a cabo, tuvimos nuestras diferencias con el gobierno del expresidente Moreno, y en la actualidad hemos recibido críticas por las advertencias que hemos hecho sobre la mala situación económica que estamos atravesando. Ha sido una evolución un poco triste, pero el trabajo no es aburrido”, aseguró.

Tiene esperanzas en el futuro, pero afirma que el bienestar fiscal del Ecuador dependerá de las medidas que aplique el gobierno entrante. “Son medidas impopulares, pero necesarias”.

“Creo que he logrado un equilibrio entre mis dos pasiones”. ANGELO CHAMBA

Volver a las letras

Juan Sebastián Perez, el sabor de la identidad Leer más

Tras varios años de silencio, en los que se dedicó principalmente a su familia, Hidalgo Pallares volvió a las letras en 2019 con 'El manual de la derrota', un impresionante libro de relatos que rápidamente sumó lectores a nivel nacional y obtuvo el prestigioso Premio Joaquín Gallegos Lara.

“Es un libro que tomó varios años. Empecé a recolectar cuentos que tenía guardados, y luego la editorial Festina Lente hizo un dedicado trabajo de edición. Es un libro con el que aún estoy muy contento”, dijo.

Actualmente, alista una nueva publicación que saldrá a fines de 2023 bajo el sello Pulso y Letra de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

“Creo que he logrado un equilibrio entre mis dos pasiones”, puntualiza.

Cara a cara

¿Qué está leyendo en este momento?

‘Farándula’ de Marta Sanz, y ‘El último teorema de Fermat’, que es de matemáticas.

¿A qué escritor le gustaría conocer?

A Karl Ove Knausgård. Siento que en ‘Los desvelos’ (2021) yo me expuse mucho, y que Knausgård ha llevado eso al extremo en los seis libros de ‘Mi lucha’. Es un autor que, sin ser mi gran referente, siento que ya conozco.

¿A qué dedica su tiempo libre?

A pasar tiempo con mis hijos y mi esposa.

¿Sus hijos son lectores?

Aún son pequeños, pero al menos los gemelos, que tienen ocho años leen muchísimo.

¿Qué banda sonora le pondría a su próximo libro?

La novela es sobre un grupo de cuarentones que va a su reunión de 25 años de graduados, entonces pondría Ilegales, Sandy y Papo, Au-D, Roxette.

¿Aceptaría ser ministro de Economía?

¡No! Siento que el sacrificio familiar es enorme, y además, siento que las medidas que hay que tomar son muy impopulares, y me considerarían un “espantavotos”.

Personal