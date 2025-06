Iñaki Urdangarin reaparece tras su condena y lanza su marca de coaching

La vida actual del español Iñaki Urdangarin (57 años) dista mucho de la que llevaba hace tan solo una década. Alejado ya del revuelo judicial que provocó el mediático caso Nóos, y tras haber cumplido cinco años y diez meses de prisión por delitos como malversación, fraude y tráfico de influencias, el exduque de Palma vuelve a tomar la palabra… esta vez con otro propósito.

Cinco días antes del 60º cumpleaños de su exesposa, la infanta Cristina, y madre de sus cuatro hijos, Urdangarin ha concedido su primera entrevista en libertad a La Vanguardia. En ella, no solo habla del pasado, sino que presenta su nuevo proyecto profesional: una firma de coaching llamada Bevolutive, con la que busca ayudar a deportistas, empresas y personas a enfrentar procesos de transformación personal.

Bevolutive: el renacer de Urdangarin tras el escándalo real

La iniciativa no es casual ni improvisada. Urdangarin explica que este nuevo rumbo nace de su propia experiencia vital. “La suma de esos 'Iñakis' es lo que me ha hecho ser quién soy. Todas las fases me han ayudado a ser el Iñaki que soy ahora. Todas tienen cosas de las que aprender”, confiesa en la entrevista.

Durante años fue muchas cosas: el brillante jugador de balonmano, el duque de Palma, el yerno del rey Juan Carlos, el imputado, el condenado… y ahora, el hombre que apuesta por la reinvención personal. Su idea con Bevolutive es canalizar ese recorrido personal y profesional para ayudar a otros a atravesar sus propios momentos de cambio.

Aunque sus apariciones públicas no han cesado del todo –se le ha visto acompañando a su hijo Pablo en partidos, paseando con su pareja Ainhoa Armentia o disfrutando de vacaciones discretas–, esta entrevista marca un antes y un después. Por primera vez en mucho tiempo, Iñaki Urdangarin habla porque quiere hacerlo, no porque lo persiga un escándalo.

Una vida nueva junto a Ainhoa Armentia

Desde que en enero de 2022 se filtraron unas imágenes en las que aparecía con Ainhoa Armentia, su relación ha sido objeto de atención mediática. Aquel episodio marcó el final de su matrimonio con la infanta Cristina y el inicio de una etapa más reservada pero aparentemente estable.

Ahora, con su pasado judicial saldado y su nombre vinculado a un proyecto de desarrollo humano, Urdangarin parece decidido a escribir un nuevo capítulo en su historia. Sin títulos nobiliarios ni focos de la Casa Real, pero con la convicción de que aún tiene mucho que aportar.

