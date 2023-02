'El imperio de la luz', que no se pierda la belleza del cine

Sala de cine ubicada en una ciudad costera de la Inglaterra de los años 80. Allí trabaja Hillary Small (Olivia Colman, Óscar por La favorita, 2018), único lugar en el que ella puede encubrir su soledad. Su dueño, el señor Ellis (Colin Firth, Óscar por El discurso del rey, 2010) tiene la sala para vivir sus pecadillos y le encarga a Hillary el adiestramiento de un nuevo ayudante: el afro inglés Stephen (Micheal Ward, premio BAFTA por este filme).

Small sufre depresiones emocionales y mentales. El nuevo empleado soporta prejuicios raciales. Pero estas almas se complementan y surge un romance cuyo escenario principal es la sala de cine convertida en sinónimo de nostalgia. Esto se amplía con la presencia de Norman (Toby Jones), proyeccionista del local.

Raquel Welch... in memoriam Leer más

En el tráiler, Norman explica: “Las películas solo son fotogramas estáticos con oscuridad entre ellos. Pero hay un pequeño defecto en tu nervio óptico. Si paso la película a 24 fotogramas por segundo se crea una ilusión de vida y no ves la oscuridad. Ahí, afuera, solo ves un haz de luz y nada ocurre si no la hay”.

Esto pone de manifiesto que el largometraje se refiere al cine, a las salas de cine que en este siglo XXI se han convertido en ‘hilos finales de lo que queda de nuestro tejido social’. Y, justamente, el manifiesto envuelve el espectador con halos de melancolía expuestos con inteligencia y sentimientos, siempre y cuando el cinéfilo esté consciente de lo que significaron nuestros Policines, Maya, Ponce, Metro, Guayaquil y para los más viejos el Olmedo, Edén, Apolo, Presidente, amén del 9 de Octubre. Los de Quito, Manta o Cuenca. Dicho esto, vamos al grano.

Sam Mendes (Skyfall, 1917), director y guionista, ha creado un filme agradable y llevadero con imperfecciones de por medio que no tapan su maestría: fue nominada en el Reino Unido como la mejor película inglesa, así como para Olivia Colman y Ward.

'Quizás para siempre', una cinta con gran reparto y diálogos algo flojos Leer más

Colman, delicada y feroz, demuestra, una vez más, su extraordinario talento, el que deja ver en sus momentos de esperanza y devastación, en esa travesía emocional que, a momentos, semeja una montaña rusa de agitaciones mentales.

Ward no se queda atrás: pocas veces se ha representado el sufrimiento que genera el racismo con tanto dolor y silencio. Sobresale Toby Jones por esa meticulosidad del proyeccionista que ama su trabajo, su sala de cine y, sobre todo, la magia del séptimo arte.

La cinematografía (nominada al Óscar de este año) logra un estilo visual magnífico y amerita escribir eso de ‘no deberías perderla’. La partitura, trazada especialmente para piano, es evocadora, llena de saudades. Convierte su música en experiencia compartida que se vive al admirar una película que habla de las salas en que se exhiben.

No será Cinema Paradiso, pero sigue las pisadas y aunque a esta ‘luz’ le haga falta más crudeza, el mensaje está allí: no abandones las salas, no dejes que un televisor, una tablet o un celular reduzcan lo atractivo del cine, de sus espectaculares pantallas gigantes. No rompas los últimos anillos sociales.

Tár, ella debe ser juzgada Leer más

Nota al margen. La oración que abre este artículo se refiere a la llamada persistencia retiniana. Los proyectores de los primeros años del cine mudo ponían fotogramas a razón de 16 o 18 por segundo, la televisión lo hace a 29.97 por segundo. Sugiero lean a través de Google toda la explicación que amplia es.

Calificación: * * * * 1/2

OTROS ESTRENOS

Las momias y el anillo perdido. La princesa Nefer vive en un mundo oculto debajo de la tierra y va a casarse (aunque no quiere). Su prometido es Thut y debe custodiar un anillo real. Pero este ha sido robado por un explorador, y ella debe viajar al mundo de los humanos para su búsqueda. Lo hace con Sekhem, su hermano pequeño de 8 año y un bebé cocodrilo llamado Croc.

Desconectada. Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de June se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atascada en Los Ángeles, la joven utiliza la tecnología para intentar encontrarlos antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más profundiza en su búsqueda su investigación digital levanta más preguntas que respuestas.

El triángulo de la tristeza. Tras la Semana de la moda, los modelos e influencers Carl y Yaya son invitados a un crucero de lujo. Pero algo sorprende: el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la cena de gala. El equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros.

Ofrenda al demonio. El hijo de un funerario judío ortodoxo regresa al fin a casa. Llega acompañado de su esposa que está embarazada. El retorno al hogar tiene un propósito que quiere cumplir: reconciliarse con su padre. Pero ello no será nada fácil, porque lo que ninguno sospecha es que un demonio ancestral ha poseído un cadáver y quiere arrebatarles al nonato.